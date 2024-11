Paris : voici les lignes de métro concernées par des fermetures en décembre

Plusieurs stations de métro seront fermées au mois de décembre, pour la modernisation des installations de signalisation ferroviaires notamment.

Des actions qui contribuent à l’amélioration du service voyageur. Alors que Paris se rapproche des célébrations de fin d’année, Île-de-France Mobilités a prévu la fermeture de plusieurs stations de métro au mois de décembre, en vue de la modernisation du réseau de transports de la capitale.

Voici les stations concernées par cette fermeture préventive :

La ligne 6

Le dimanche 8 décembre, toute la journée, le trafic sera interrompu entre les stations Charles de Gaulle – Etoile et Trocadéro. Des bus de substitution seront mis en place : à Charles de Gaulle - Etoile, direction Trocadéro, premier et dernier départ à 5h45 et 1h15 et le second bus à Trocadéro, direction Charles de Gaulle - Etoile, premier et dernier départ à 5h30 et 00h45.

Cette interruption de trafic s'explique par la poursuite du déploiement des trains nouvelle génération MP89. L'adaptation des infrastructure à ce nouveau matériel roulant et la modernisation des installations s’achèveront à l’horizon 2026 avec, d’une part, la modification des installations de signalisation ferroviaires dans les zones de Nation et Charles de Gaulle Etoile et, d’autre part, les essais en ligne du nouveau système de pilotage des trains, selon le site de la RATP.

La ligne 12

En raison de travaux de modernisation, le trafic sera interrompu sur toute la ligne 12 du métro, les dimanches 8 et 15 décembre 2024, de 22h à la fin de service.

La ligne 14

Depuis le mois de septembre, des travaux de modernisation ont repris sur la ligne 14. Ainsi, le trafic est interrompu jusqu'au 19 décembre 2024 : tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis soir, à partir de 22h. À noter que d'autres interruptions sont à prévoir à partir de janvier 2025.

De nombreux itinéraires alternatifs seront disponibles, notamment un bus de remplacement qui circulera entre les stations Gare de Lyon et Olympiades et des bus Noctilien en service toutes les nuits.

«Pour autant, la modernisation complète de la ligne 14 et de son système de pilotage nécessite encore des travaux et des essais. Ces derniers permettront de tester des fonctionnalités complémentaires du nouveau système en conditions réelles pour le rendre encore plus performant. Pour des raisons techniques et de sécurité, ces tests doivent être réalisés en dehors des circulations avec voyageurs, et imposent donc des interruptions en soirées et lors de certains dimanches ou jours fériés jusqu'au cours de l'année 2025», a précisé la RATP.