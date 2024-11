Pourquoi la tasse de café risque-t-elle de coûter de plus en plus cher ?

Sécheresses, inondations, températures extrêmes... Le changement climatique a des effets désastreux sur la production de café. Une situation qui pourrait entraîner une hausse des prix pour les 94% de Français qui en consomment régulièrement.

Les amateurs de café risquent d’avoir une mauvaise surprise dans les mois à venir. Le changement climatique va avoir un impact sur le prix de leur précieuse tasse de caféine.

Le café est en majorité cultivé dans des zones humides tropicales et ces dernières sont touchées par le dérèglement climatique. De fait, les plants de café résistent beaucoup moins bien.

La Colombie par exemple, qui est le quatrième plus gros producteur de café derrière l'Indonésie, le Vietnam et le Brésil, est très durement touchée par les sécheresses. Ainsi, la production baisse alors que la demande explose.

De plus, les producteurs qui gagnent très peu d’argent sur les cultures ne remplacent pas les plants de café comme ils le faisaient dans le passé tous les quinze ans.

Un bouleversement pris au sérieux par le G7

Cette situation crée des tensions très fortes sur les cours, qui ont augmenté de 40% sur les cafés arabica et robusta en un an. Il s'agit de la plus grosse crise depuis 1979.

Néanmoins, les pays du G7 prennent au sérieux ce bouleversement de la filière du café, puisque le secteur fait vivre directement 25 millions de personnes dans le monde.

Si les ouvriers agricoles et les producteurs de la filière gagnent très mal leur vie, ce n’est pas le cas de certaines multinationales qui peuvent gagner beaucoup d'argent avec le café en le transformant en capsules, par exemple.

Ce sont donc les grandes entreprises agroalimentaires qui sont les plus concernées mais beaucoup de pays sont parties prenantes, notamment l'Italie.

Le pays, qui est en difficulté financière, a tout de même prévu d’investir 600 millions d’euros pour développer une filière en Afrique avec le soutien de l’UE, de la Banque Mondiale et des Nations unies.

50% des terres incultivables dans 25 ans

Sans ces actions menées par la communauté internationale qui démarrent à peine, le café pourrait commencer à manquer dès 2050 explique aussi le journaliste économique de CNEWS, Eric de Riedmatten.

De plus, 50% des terres dédiées actuellement à la culture du café pourraient devenir incultivables en vingt-cinq ans.

Dans les faits, cette situation va entraîner, dès les mois à venir, une augmentation du prix du café pour les consommateurs. Des hausses de 20% sur un an sont déjà anticipées par les experts.