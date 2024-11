Tempête Bert : les images impressionnantes d'un camion couché sur l’A47 après de fortes rafales de vent près de Lyon

Alors que le département du Rhône était placé en vigilance orange pour vents violents ce lundi 25 novembre, les rafales ont largement perturbé le trafic routier et ferroviaire dans la région.

Une circulation difficile. Avec le passage de la dépression Bert, les prévisionnistes de Météo-France ont décidé de placer le département du Rhône en vigilance orange pour risques de vents violents ce lundi 25 novembre. Les fortes rafales ont ainsi provoqué plusieurs dégâts matériels et perturbé le trafic routier et ferroviaire.

Sur l’A47, la remorque d’un camion s’est renversée dans la matinée, entraînant le blocage de la route. Selon Bison Futé, plus de six kilomètres d'embouteillages étaient encore constatés dans l’après-midi.

Dans ses derniers bulletins, Météo-France annonçait des rafales atteignant 110 km/h en plaine, parfois 120 km/h ailleurs. «Le pic d’activité est attendu en fin de nuit jusqu’à la mi-journée de lundi», précisait l’agence météorologique.

230 interventions

Ailleurs dans la région, les pompiers ont été contactés pour des chutes d’arbres et de branches sur des véhicules et des lignes de tramway. Comme l’a souligné Le Figaro, ces derniers ont recensé plus de 230 déplacements en fin d’après-midi.

La circulation est interrompue le lundi 25 novembre sur les lignes :





- St Etienne<>Le Puy en Velay-Lyon-Roanne-Montbrison



- Roanne<>Lyon



- Paray-le-Monial<>Lyon



- St André le Gaz<>Lyon



- Lyon Saint Paul<>L’Arbresle -Tassin-Lozanne-Brignais



- Clermont<>Lyon



- Clermont<>Nevers — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) November 25, 2024

Le trafic ferroviaire s’est également vu perturbé par les conditions météorologiques. Sur X, la SNCF annonçait ainsi l’interruption de la circulation des trains sur les lignes reliant Saint-Etienne au Puy-en-Velay, Lyon Saint-Paul à l’Arbresle ou encore Clermont à Lyon.

De son côté, la ville de Lyon a alerté ses habitants sur Facebook. «En raison de vents forts supérieurs à 70 km/h, les grands parcs et cimetières sont fermés dès 12h ce jour ainsi que le lundi 25 novembre toute la journée. Le Marché de Noël, place Carnot (2e), sera également fermé le lundi 25 novembre toute la journée. Restez vigilants et prudents dans vos déplacements», a-t-elle écrit sur le réseau social.