Vents violents : voici le département placé en vigilance jaune ce mardi

Dans leur dernier bulletin, les prévisionnistes de Météo-France ont placé un seul département en vigilance jaune pour des risques de vents violents, pour la journée de ce mardi 26 novembre.

Peu de vent dans l’Hexagone. Pour la journée de ce mardi 26 novembre, Météo-France a placé le Vaucluse en vigilance jaune pour risque de vents violents.

Le département du Sud-Est est également concerné par une alerte jaune pluie-inondation, au même titre que les Bouches-du-Rhône et le Pas-de-Calais.

@Météo-France

«En Bretagne l'accalmie est courte, de nouvelles pluies océaniques arrivent sur le Finistère l'après-midi, puis s'enfoncent sur le nord-ouest du pays la nuit suivante. Le vent de sud-ouest, modéré en journée, souffle assez fort la nuit», a ajouté Météo-France.

Côté températures, les minimales oscilleront entre 5 et 9 °C en général et de 10 à 14 °C près de la Méditerranée. Quant aux maximales, elles iront de 9 à 14 °C «sur une grande moitié nord» et de 14 à 17 °C «du Sud-Ouest à la vallée du Rhône, et entre 16 et 21 degrés au bord de la Grande Bleue».