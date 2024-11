Apologie du terrorisme : Christian Estrosi annonce déposer plainte contre les députés LFI Eric Coquerel et Ugo Bernalicis

«Je vais déposer plainte pour apologie du terrorisme et intelligence avec l'ennemi contre les députés LFI Eric Coquerel et Ugo Bernalicis», a annoncé ce mardi sur CNEWS le maire Horizons de Nice Christian Estrosi.

Le torchon brûle à gauche. Alors que LFI a déposé le 19 novembre dernier, une proposition de loi visant à supprimer du code pénal le délit d'apologie du terrorisme, créant une vive polémique même à gauche, le maire Horizons de Nice Christian Estrosi a annoncé porter plainte ce mardi sur CNEWS contre les députés insoumis Eric Coquerel et Ugo Bernalicis.

«Je pense aujourd’hui que ce n’est pas crédible. Je vois de plus en plus de formations de gauche y compris le Parti communiste et Fabien Roussel qui disent très clairement que jamais ils ne voudront participer à une action politique au côté de LFI».

Les «ennemis de la nation»

Et pour cause, le maire fait référence notamment aux critiques menées par le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, jugeant qu'il suffisait en la matière d'affiner «la définition» du délit «pour en éviter les dérives». Ou encore e patron des députés PS Boris Vallaud, qui a exprimé dimanche sur France inter son opposition à cette initiative, en «considérant que la formulation de cet article de loi était suffisamment précise pour ne pas exposer à l'arbitraire».

Décrite comme «extrémiste anti-française et antinationale», la position de LFI a conduit Christian Estrosi à déposer plainte. «Je vais déposer plainte pour intelligence avec l’ennemi, je vais déposer plainte pour apologie du terrorisme contre les députés LFI Eric Coquerel et Ugo Bernalicis», a-t-il précisé.

«Aujourd’hui ce sont quelque part des ennemis, pas que de la République mais de la nation», a conclu le maire de Nice.