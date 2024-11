Frais bancaires : découvert, carte de paiement… À quoi faut-il s’attendre pour 2025 ?

La BNP Paribas, La Banque Postale et le CIC ont annoncé des hausses des services bancaires à compter de 2025. Certains frais pourraient subir une augmentation de plus de 166%.

La hausse des prix se poursuit y compris pour les banques. En 2025, les frais bancaires vont augmenter pour les clients de sept des quatorze principaux services proposés par les établissements financiers, révèle l’Observatoire des tarifs bancaires (OTB).

Les banques concernées sont BNP Paribas, La Banque Postale et le CIC. Chez BNP Paribas, une hausse de 14,29% sera appliquée sur les virements au guichet. Concernant les cartes bancaires, la Visa Classic va passer à 49,50 euros (+ 3,12%), la Visa Premier à 144 euros (+ 2,86%), et la Visa Infinite à 347 euros (+ 2,97%).

Les frais de tenue de compte au CIC vont, eux, subir une hausse de 4,76% soit 2,20 euros/mois. Les cartes bancaires ne seront pas non plus épargnées avec 47 euros pour la Visa Classic et la Mastercard standard (+ 2,17%). Pour le Contrat Personnel Global, il faudra débourser 13,35 euros/mois (+ 6,37%).

Des gratuités annoncées pour contrebalancer les augmentations

Du côté de La Banque Postale, certains services vont tripler. + 11,76% pour les frais de tenue de compte qui vont atteindront 22,80 euros, note le site spécialisé Moneyvox. Les frais liés aux découverts et les virements en agence subiront une hausse de 10%.

Comme pour les autres banques, les cartes bancaires vont également augmenter : 33,30 euros (+ 5,71%) pour une carte Visa classique. La plus forte hausse concernera les frais de retour «n’habite plus à l’adresse indiquée» qui passera de 7,50 euros à 20 euros (+ 166,67%).

Toutefois, pour compenser ces augmentations, des baisses sont à noter comme les retraits d’espèces aux distributeurs Cash Services qui seront gratuits à compter de 2025.

Il s'agit d'une collaboration entre BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel et CIC qui a pour objectif de mutualiser un réseau de 7.000 distributeurs automatiques.

De plus, le 8 janvier 2025 les virements instantanés deviendront gratuits dans toute l'Europe.