«Meilleurs Franchisés & Partenaires de France» : découvrez le palmarès de la 37e édition du concours IREF

La Fédération des Réseaux européens de Partenariat et de Franchise (IREF) a organisé, ce lundi 25 novembre, la cérémonie de la 37e édition du concours des «Meilleurs Franchisés & Partenaires de France». Découvrez les lauréats de cette année 2024-2025.

Les 66 lauréats de la 37e édition du concours des «Meilleurs Franchisés & Partenaires de France» de l’IREF (Fédération des Réseaux européens de Partenariat et de Franchise) ont été dévoilés ce lundi 25 novembre lors d’une cérémonie au Studio Gabriel à Paris.

L'IREF a ainsi à nouveau récompensé les enseignes, les affiliés et les personnalités les plus performants des réseaux du commerce organisé indépendant et associé (franchises, partenariats, coopératives, chaînes...).

Alors que la liste des lauréats est disponible en intégralité sur le site de l'IREF, le point sur quelques heureux élus.

Prix de l’Excellence de la multi-franchise

Jérôme Carpentier, gérant de la confiserie Léonidas à Reims, a été désigné lauréat du Prix de l’Excellence de la multi-franchise par le jury du 37e concours des «Meilleurs Franchisés & Partenaires de France» de l’IREF.

Grand Prix de la Labellisation RSE

Pierre Fournier, président de Krys Group, a reçu le Grand Prix de la Labellisation RSE (responsabilité sociétale des entreprises), Mention 1er Groupement d'Optique & Audition.

Trophée d’or 1er réseau mondial d’indépendants

Lors de la cérémonie, Christophe Rollet, directeur général de Point S, a obtenu le Trophée d’or du 1er réseau mondial d’indépendants, pour le secteur de l'automobile.

Prix de l'excellence opérationnelle en franchise

Le Prix de l'excellence opérationnelle en franchise de cette 37e édition du concours de l'IREF a été attribué à Guillaume Quenault, président de la SAS Alain Afflelou de Langon (Gironde).

Lauréat de la Décennie

Cédric et Alexandrie Thuillier, franchisés de l'entreprise Temporis, réseau d'agences d'emploi, ont été désignés Lauréats de la décennie.

Grand Prix spécial du jury pour l'Enrichissement des concepts du Groupe

Le Directeur Développement International & Directeur Franchise France et International du groupe Guinot, Edouard Falguieres, a été récompensé du Grand Prix spécial du jury pour l'Enrichissement des concepts du Groupe, pour l'entreprise Hair Summum.

Meilleurs Franchisés & Partenaires de France

Séverine Fresche a été désignée lauréate dans la catégorie Meilleurs Franchisés & Partenaires de France avec une mention exemplarité entrepreneuriale, pour son salon de beauté du groupe Mary Cohr à Brest.

Trophée de l'Innovation au service des Franchisés

Directeur Général France chez Louvre Hotels Group, Krystel Blondeau a été désignée lauréate du Trophée de l'Innovation au service des Franchisés – Hôtellerie, à l'occasion de la cérémonie de la 37e édition du concours de l'IREF.

Espoir de la franchise et du partenariat

Jacques-Henri Strubel, PDG du réseau de restaurant l'Alsacien a été distingué lors de cette cérémonie. L'IREF lui a attribué le Prix de l'Espoir de la Franchise et du Partenariat.

Prix de la qualité

Aurélie Guilleminot, co-gérante du restaurant la Pizza de Nico à Strasbourg (Bas-Rhin), a été récompensé du Prix de la qualité pour cette 37e édition du concours des «Meilleurs Franchisés & Partenaires de France» de l'IREF.

Grand Prix Jean-Paul Clément.

Cette année, le Grand Prix Jean-Paul Clément, qui récompense une grande personnalité du monde de l’entreprise qui se distingue par «des actions profitables au commerce organisé indépendant, intégré ou associé», a été remis cette année au président directeur général de Total Energies, Patrick Pouyanné.

Il s’agit de la plus haute distinction attribuée par l’IREF, et qui ouvre de droit une place au sein du Comité d’Honneur de l’IREF pour son lauréat. Lors de la 36e édition du concours, Alexandre Bompard, président du groupe Carrefour, avait été distingué.

Retrouvez l’intégralité des lauréats sur le site de l’IREF