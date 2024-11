Crues : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Dans son dernier bulletin émis ce mercredi à 6h, Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune «crues» pour la journée de ce mercredi 27 novembre.

Une vigilance accrue dans les territoires concernés face à d’éventuelles montées des eaux. Les prévisionnistes de Méteo-France ont placé trois départements en vigilance jaune crues ce mercredi 27 novembre.

© Météo-France

Dans le détail, les départements concernés par cette vigilance jaunes sont les suivants : l’Eure, l'Eure-et-Loir et le Pas-de-Calais.

Des averses attendues sur la moitié nord

Cette vigilance s'explique notamment par les averses attendues sur le Nord-Pas-de-Calais, où les pluies deviendront plus prégnantes. La Bretagne n'est pas en reste après une nouvelle dégradation attendue dans la nuit de mercredi. Entre ces deux zones, les nuages resteront dominants, selon l'institut météorologique.

Pour la matinée de ce mercredi, Météo-France anticipe que le ciel sera «couvert, le temps pluvieux, les précipitations plus marquées sur le nord de la Bretagne, le Cotentin et le Nord-Pas de Calais». Dans l'après-midi, l'agence prévoit que «les nuages dominent au nord d'un axe allant du bassin d'Arcachon au lac Léman, donnant des pluies, plus soutenues vers les Pays de la Loire, la Normandie, les Hauts de France».

Côté températures, les maximales seront élevées par rapport aux jours précédents. Sur la moitié nord du pays, ces dernières se situeront autour des 12 à 15 °C à Nantes et Rennes. Plus au sud : de 15 à 19 °C sur la façade atlantique à 8 à 17 °C sur le rivage méditerranéen.