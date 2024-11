L'un des plus beaux cerfs d'une forêt de l'Oise tué lors d'une chasse à courre

Un des grands cerfs de la forêt de Laigue a été tué lors d'une chasse à courre ce dimanche 24 novembre 2024, près de Rethondes, dans l'Oise. L'association AVA Compiègne, chargée de la protection animale, s'insurge contre cette nouvelle disparition.

C’est la mort d’un des animaux les plus nobles des forêts françaises. Ce dimanche 24 novembre 2024, des habitants de Saint-Crépin ont alerté l’association de protection animale Abolissons la Vénerie Aujourd’hui (AVA) de Compiègne après avoir entendu des bruits d'animaux en forêt de Laigue.

L’équipe d’AVA a affirmé, après avoir mené l’enquête, que l'équipage de chasse à courre de Rivecourt a bien tué un des grands et derniers cerfs de la forêt. L’animal majestueux était surnommé l'Indien, en raison de sa coiffe de grand chef.

L'Office national des forêts (ONF) de Compiègne, chargé de la préservation de cette forêt, tente de son côté de tempérer la colère du collectif.

Des spécimens de plus en plus rares

Selon l'association, l'animal a lutté pendant plusieurs heures pour tenter de survivre. Il s'est ensuite jeté dans un des étangs de la forêt, près du village de Rethondes, où il a été attrapé puis mis à mort.

Dans un communiqué de presse, le groupe AVA se déclare révolté au vue des derniers décès récents de ces mammifères. Après la mort d'autres cerfs comme «Black» en 2020 puis «La Pieuvre» en 2022, c'est la goutte de trop pour le groupe de défense animalier.

Mais l'ONF du département a pour objectif de nuancer ces propos. «Avec la fédération de chasse de l'Oise, nous avons une politique de gestion qualitative sur les cerfs mâles de plus d'un an. Cette régulation est autorisée et nécessaire pour la préservation de l'habitat», souligne Pierre Gégou, responsable chasse et pêche de l'ONF de Compiègne au micro de France 3 région.