Policiers ciblés par des tirs d’arme à feu à Choisy-le-Roi : une enquête pour tentative d’homicide ouverte

Une enquête judiciaire a été ouverte, notamment pour tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique, après que des policiers de la BAC ont été la cible de tirs par un individu armé ce mardi 26 novembre au soir, a appris CNEWS du parquet de Créteil ce mercredi.

Une intervention qui aurait pu virer au drame. Le parquet de Créteil a ouvert une enquête judiciaire pour «tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique, détention, port et transport d’arme de catégorie B» à la suite de tirs d’arme à feu ayant visé des policiers ce mardi 26 novembre au soir à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), a appris CNEWS ce mercredi. Cette enquête judiciaire a été confiée au SDPJ du Val-de-Marne.

Pour rappel, les effectifs des brigades anti-criminalité (BAC) du Kremlin-Bicêtre et de Choisy-le-Roi avaient ont été visés alors qu’ils assistaient à une transaction de stupéfiants, avait fait savoir le préfet de Police, Laurent Nuñez, sur son compte X.

Ce soir à #ChoisyleRoi, en surveillance sur un trafic de stupéfiants, les policiers du Kremlin-Bicêtre et de Choisy-le-Roi ont été la cible de tirs d’arme de poing. Il n’y a fort heureusement aucun blessé parmi les forces de l’ordre. Le tireur supposé et deux autres individus ont… pic.twitter.com/Ldkng0HeIH — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) November 26, 2024

Selon une source proche du dossier à CNEWS, les membres des forces de l’ordre se dirigeaient vers un véhicule afin d’en identifier les occupants quand son conducteur est sorti de la voiture et a sorti une arme de poing d’une mallette.

Dans sa fuite, réalisée à pied, l’individu a tiré à deux reprises en direction des policiers, qui n’ont pas été touchés. Ces derniers n’ont pas répliqué et ont réussi à interpeller le tireur présumé, avec difficulté, une centaine de mètres de plus loin, ainsi que les deux autres occupants du véhicule. Les trois individus ont été placés en garde à vue.

Sur X, Laurent Nuñez a apporté son soutien aux policiers concernés.

«Ils ont encore une fois fait preuve du plus grand sang-froid et d’une grande détermination dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. On ne lâche rien !», a indiqué Laurent Nunez dans son message sur les réseaux sociaux.