Vents violents : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune «orages» pour la journée de ce mercredi 27 novembre.

Si les intempéries de la semaine dernière liées à la neige semblent désormais être un lointain souvenir, certaines vigilances émises par Météo-France restent en vigueur ce mercredi 27 novembre.

Parmi elles, les vents violents puisque l'agence météorologique a placé deux départements en vigilance jaune pour cette journée.

Les deux départements concernés par cette vigilance sont le Pas-de-Calais et le Nord.

Entre soleil et nuages

Si l'ensoleillement restera généreux de l'est des Pyrénées aux frontières italiennes et suisses, des averses sont attendues sur le Nord-Pas-de-Calais, les pluies deviennent plus prégnantes en Bretagne après une nouvelle dégradation dans la nuit de ce mercredi. Entre ces deux zones, les nuages restent dominants mais le temps sera sec, selon Météo-France.

Côté températures, les maximales seront élevées par rapport aux jours suivants. Sur la moitié nord du pays, ces dernières se situeront autour des 12 à 15 °C à Nantes et Rennes. Plus au sud : de 15 à 19 °C sur la façade atlantique à 8 à 17 °C sur le rivage méditerranéen.