Voici les nouveaux radars qui vont de plus en plus se développer en France

De nouveaux radars antibruit, embarqués dans des voitures ou fixes, vont être installés dans divers départements français dès 2025 avec pour objectif de réduire les nuisances sonores touchant les riverains.

Une nouveauté qui devrait faire réagir les automobilistes. De nouveaux radars antibruit, embarqués dans des voitures ou dans des cabines fixes, vont être installés dans plusieurs départements de l’Hexagone dès le printemps prochain avec pour but de réduire les nuisances sonores touchant les riverains.

D’après Les Échos, ces appareils dénommés radars «méduse» à cause de leur design, ont franchi récemment une nouvelle étape dans le processus d’homologation avant une mise en service annoncé au printemps prochain.

Ces radars, développés par Bruitparif, portent le nom d’«Hydre» et ont déjà fait leurs preuves à l’étranger. Chez nos voisins suisses, des tests ont été concluants sur quatre tronçons routiers à Genève. Ces cabines sont actuellement en phase de test dans plusieurs zones pilotes comme Paris, Nice, Toulouse, la vallée de Chevreuse et Rueil-Malmaison.

Ce nouveau dispositif visera principalement les deux-roues, camions et véhicules bruyants, ainsi que les automobilistes abusant du klaxon ou possédant un échappement modifié. Ces appareils vont mesurer le volume sonore et l'origine précise des nuisances grâce à une combinaison de microphones et de caméras.