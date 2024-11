Éducation sexuelle à l'école : qui est Alexandre Portier, le ministre opposé au projet porté par son gouvernement ?

Dans une allocution devant le Sénat mercredi, Alexandre Portier, ministre délégué en charge de la Réussite scolaire et de l’Enseignement professionnel, a estimé que le projet de programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Evars) n'était «pas acceptable» et devait être «revu».

Dans un discours prononcé devant le Sénat ce mercredi 27 novembre, Alexandre Portier, ministre délégué en charge de la Réussite scolaire et de l’Enseignement professionnel, s’est dressé contre le programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Evars). Encore à l’étude, le texte devrait être «revu» selon Alexandre Portier estimant qu'il n'était «en l’état, pas acceptable ».

«Je m’engagerai personnellement pour que la théorie du genre ne trouve pas sa place dans nos écoles», pas plus que «le militantisme», a poursuivi le ministre qui a également demandé «un encadrement très stricte de tous les intervenants qui auront à porter ces sujets dans nos établissements».

Ministre délégué, auprès de la ministre de l'Éducation nationale, chargé de la Réussite scolaire et de l'Enseignement professionnel, Alexandre Portier était auparavant député Les Républicains de la 9e circonscription du Rhône depuis le 22 juin 2022.

Education à la sexualité : oui il faut un programme mais en l’état il n’est pas acceptable #education pic.twitter.com/4EFzjN2W5j — Alexandre Portier (@APortier69) November 27, 2024

Ayant grandi dans le Beaujolais, Alexandre Portier, 34 ans, se passionne autant pour les séries et les jeux vidéos que pour la politique. Après avoir obtenu son bac au lycée privé Notre-Dame de Mongré, il se dirige vers une licence en philosophie en 2011 à l'Institut catholique de Paris.

Député à 32 ans

Trois ans plus tard, il ressort diplômé de l'École normale supérieure puis de Sciences Po en 2015.

En parallèle de son cursus, il devient conseiller au sein du cabinet du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En 2017, il devient adjoint au maire de Villefranche-sur-Saône et est élu vice-président de la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais Saône.

Alexandre Portier est désigné en 2024, ministre délégué chargé de la Réussite scolaire et de l'Enseignement professionnel.