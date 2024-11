«Missions d’urgence pour la Justice» : quelles sont les pistes de Didier Migaud pour «mieux exécuter les peines» ?

Ce jeudi 28 novembre, le garde des Sceaux, Didier Migaud, a installé à la Cour de cassation les trois groupes de travail créés dans le cadre des missions d’urgence pour la Justice, visant à «recentrer la Justice sur son rôle», «juger dans des délais raisonnables» et «mieux exécuter les peines».

Il s’agit d’une «urgence». À l’heure où le «plan 15.000 places de prison» prend du retard et où la chaîne pénale est engorgée, le garde des Sceaux, Didier Migaud, avait annoncé, le 20 novembre dernier, les trois missions d’urgence visant à «recentrer la Justice judiciaire sur son rôle, juger dans des délais raisonnables et mieux exécuter les peines», selon un communiqué du ministère de la Justice.

Et ce jeudi 28 novembre, le garde des Sceaux est revenu sur ces trois missions. Et alors que l’exécution des peines est, souvent, critiquée par les Français, Didier Migaud veut «assurer une réponse pénale ferme mais humaine, rapide et efficace, tout en luttant contre le récidive», selon ses propos, prononcés ce matin à la Cour de cassation.

Mais comment compte-t-il procéder pour que l’exécution des peines soit au niveau des attentes des Français. D’après le garde des Sceaux, il faut que les peines pénales prononcées soient effectives et exécutées «dans les meilleurs délais». Pour lui, il s’agit d’une «condition de la crédibilité de la Justice».

Des peines exécutées rapidement ?

«Prenant en considération tout à la fois les exigences de la loi, le besoin de protection de la société mais également l’état de surpopulation carcérale chronique, les acteurs judiciaires et pénitentiaires, en s’emparant de chacune des nombreuses réformes du droit de la peine, ont amélioré le taux et les délais d’exécution des peines tout en développant le recours aux peines alternatives à l’emprisonnement et à l’aménagement de peine ab initio», a-t-il martelé.

Bien que des efforts aient déjà été réalisés sur l’exécution des peines, cela semble être insuffisant et d’autres «leviers» doivent être mobilisés «pour que l’ensemble des peines prononcées soient exécutées rapidement, quelle que soit leur nature», selon le ministre.

Ces leviers concernent, par exemple, les courtes peines d’emprisonnement «qui doivent faire l’objet d’une réflexion sérieuse» ou alors les sanctions prononcées à l’encontre des mineurs. «Rien n’est moins pédagogique qu’une peine prononcée mais inexécutée ou exécutée trop tardivement», a reconnu le garde des Sceaux.

l’équilibre d’un système «ne fonctionne plus de manière satisfaisante»

Concernant les délinquants mineurs, Didier Migaud estime qu’«il nous faut nous adapter aux phénomènes d’extrême violence chez certains mineurs parfois très jeunes» admettant que «la prison est nécessaire» et que «l’incarcération doit se faire dans des conditions sécurisées pour les agents, auxquels je veux rendre hommage, et dignes pour les détenus».

Sur ce dernier point, et au-delà des moyens déployés à la suite de l’attaque d’Incarville au cours de laquelle deux agents pénitentiaires ont été tués et trois autres ont été blessés, Didier Migaud veut «exploiter tous les outils possibles pour faire face à la surpopulation carcérale, y compris les mesures alternatives à l’incarcération pour les infractions de faible gravité».

Dans le même cadre, pour que les peines soient mieux exécutées, les délais d’audiencement doivent être «raisonnables», à l’heure où, comme le note le ministre, l’équilibre d’un système «ne fonctionne plus de manière satisfaisante».

«Il est anormal que les justiciables, et particulièrement les victimes, demeurent pendant de longs mois, parfois plusieurs années, sans qu’un procès puisse se tenir. S’y ajoute, je le sais, le risque croissant résultant de l’expiration des délais légaux de détention provisoire ou de dysfonctionnements dans le suivi de celle-ci», a pointé Didier Migaud.