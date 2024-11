Retour du froid : voici les 54 départements où il va geler ce week-end

Après les températures printanières du week-end dernier, un vent de fraîcheur va s’abattre sur une grande partie de la France, dès la fin de semaine. Au total, 54 départements seront touchés par des gelées matinales.

L’hiver serait-il déjà là ? Le premier week-end de décembre en aura tout l'air. Après quelques jours de douceur, c’est à nouveau le froid qui s’apprête à gagner plusieurs régions de France. Une fraîcheur qui touchera la moitié Est du pays, particulièrement le quart nord-est.

Une france coupée en deux ce week-end

Samedi d’abord, le thermomètre indiquera 3 °C dans l’après-midi à Strasbourg, tandis qu’il affichait 12 °C, mercredi 27 novembre. À Chalon-sur-Saône et Lyon, il fera 2 °C.

À l’Ouest, c’est un tout autre scénario : il fera 18 °C à Biarritz et 16 °C à Bordeaux. Et du côté de l’Occitanie, il fera 13 °C à Toulouse et à Montpellier.

Le week-end s'annonce plutôt calme mais votre ressenti sera bien différent selon les régions, surtout entre l'est et l'ouest. Les #brouillards seront parfois tenaces en Val de Saône et Grand-Est pic.twitter.com/DTnVyRbbRn — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 27, 2024

Quant à dimanche, la fraicheur sera de nouveau de la partie dans le quart nord-est du pays, particulièrement dans la région Grand-Est. Il pourrait faire jusqu’à -5 °C dans les campagnes alsaciennes et en Lorraine en matinée. Mais la France sera de nouveau coupée en deux, avec, l’après-midi, 5 à 14 °C sur la moitié nord et de 12 à 19 °C au sud.

L'Est du pays en première ligne

Ce vent de fraicheur va créer des gelées aux premières heures de la journée dans 54 départements. Météo-France alerte sur le risque de gel durant le week-end dans l’ensemble de l’Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, précisément dans l'Aisne, l'Oise, la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais, mais aussi en Normandie dans la Manche, le Calvados et l'Orne, l'est de l'Eure et de la Seine-Maritime.

Dans le Grand-Est, tous les départements seront touchés. La situation sera la même en Bourgogne-Franche-Comté, dans l'Yonne, la Nièvre, la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs et la Haute-Saône.

Même situation en Auvergne-Rhône-Alpes, où tous les départements seront concernés. À savoir, l’Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie, qui connaitront des gelées matinales durant les deux jours.

Enfin, dans la partie sud du pays, ce sont les régions montagneuses qui seront concernées, notamment les départements des Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence, mais aussi le Vaucluse.