Sondage : 68% des Français opposés à une intervention militaire de la France pour défendre l’Ukraine

Selon un sondage mené par l'institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce jeudi 28 novembre, 68% des Français sont opposés à une intervention militaire de la France pour défendre l'Ukraine.

Une question qui divise l'opinion depuis plus de deux ans et demi. D'après un sondage mené par l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce jeudi, 68% des Français font part de leur opposition à l'idée d'une intervention militaire de la France pour défendre l'Ukraine.

A noter que 31% des sondés sont en accord avec la question posée («Seriez-vous favorable ou opposé à ce que la France intervienne militairement pour défendre l'Ukraine ?») et que 1% des sondés ne se prononcent pas.

A titre de comparaison, les avis fluctuent sur le sujet depuis le début du conflit en février 2022, à l'image des divers précédents sondages CSA réalisés sur la question.

Ces derniers démontrent une opposition variable (70% fin février 2022, 60% début mars 2022, 76% en février 2024 et 68% aujourd’hui).

En février dernier précisément, le président de la République Emmanuel Macron avait jeté un pavé dans la mare en évoquant un éventuel envoi de «troupes» tricolores en Ukraine. Des paroles qui avaient entraîné une levée de boucliers au sein de la classe politique française, mais aussi dans d'autres pays comme en Allemagne.

Alors que le conflit connaît une nouvelle phase d’escalade ces derniers jours, consécutive au feu vert des Etats-Unis donné mi-novembre à Kiev pour utiliser des missiles longue-portée américains, l’idée d’une intervention militaire française revient sur le devant de la scène.

Selon Le Monde, cette possibilité a même été évoquée lors de la visite en France du Premier ministre britannique, Keir Starmer, lors des cérémonies du 11-Novembre.

Près de 3 Françaises sur 4 contre

En analysant les résultats détaillés de ce sondage, l'un des premiers enseignements est que les femmes sont plus enclines (73%) à s’opposer à une intervention militaire française en Ukraine que les hommes (63%).

Autre tendance : plus l’âge des sondés avance, plus ils se déclarent globalement opposés à une intervention militaire tricolore pour défendre l'Ukraine.

Ainsi, les 50-64 ans sont les moins interventionnistes (75% d’opposition), suivis des 35-49 ans et des 65 ans et plus (68%), puis des 18-24 ans (67%) et des 25-34 ans (61%).

En ce qui concerne les catégories socioprofessionnelles (CSP), les CSP + sont les moins opposées à une participation militaire de la France (64%), devant les inactifs (69%) et les CSP - (73%).

le non l'emporte toute classe politique confondue

Sur le plan politique, le non l'emporte quelle que soit la proximité des sondés avec ainsi 51% d'opposition chez les partisans de Renaissance, 63% pour ceux se revendiquant de LR et grimpe à 84% pour les proches du RN.

A gauche, la part du non atteint parfois des seuils encore plus élevés avec les partisans de LFI farouchement opposés à l’idée (73%), nettement au-dessus des 52% d’avis négatifs pour ceux proches du PS et 55% pour ceux proches d’Europe Écologie-Les Verts.

*Sondage réalisé les 26 et 27 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.