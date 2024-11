T3B : les deux premiers «Lieux Sûrs» du réseau de Tramway désormais accessibles aux victimes de harcèlement et violences sexistes et sexuelles

Les tous premiers «Lieux Sûrs» de la RATP ont été déployés aux abords du tramway T3B ce jeudi 28 novembre. Les victimes de harcèlement et violences sexistes et sexuelles peuvent désormais s'y rendre pour être prises en charge.

Des enseignes du quotidien transformées en refuge pour les différentes victimes. Le ministre des Transport François Durovray, la présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilités Valérie Pécresse et le PDG de la RATP Jean Castex ont visité ce jeudi les tous premiers «Lieux Sûrs» baptisés «Safe Place» par l'application Umay, au plus près de la ligne de tramway T3B.

Ces deux enseignes, un tabac situé à l'angle de la rue Frédéric Schneider et du boulevard Ney (18e) au niveau de l'arrêt Angélique Compoint, l'autre, un restaurant baptisé Le Palais au niveau de Porte de Clichy (17e), sont désormais référencés comme des lieux d'accueil pour les victimes.

©CNEWS-Valérie Pécresse, François Durovray et Jean Castex se sont rendus ce mardi pour visiter les deux «Safe Place» ouvertes au plus près du T3B.



Ainsi, dès à présent, les personnes nécessitant de l'aide peuvent trouver sur l'application mobile Umay les adresses de ces lieux, et s'y réfugier.

«Nous avons expérimenté trois «Lieux Sûrs» baptisés «Safe Place» à Auber l'an dernier - dans la partie gare, ndlr - et nous nous sommes aperçus que chaque jour, une personne allait s'y réfugier. Ce dispositif répond à une attente, et plusieurs femmes nous ont alerté sur l'accès aux stations du T3B qui peut être anxogiène. C'est pourquoi nous avons déterminé au moins deux «Safe Place» sur chaque arrêt du tramway», a expliqué à CNEWS Sandrine Charnoz, cheffe de projet de lutte contre le harcèlement sexuel dans les transports chez RATPgroup et élue auprès de la mairie du 12e.

©CNEWS - Le restaurant Le Palais, situé à deux pas du tramway T3B est un site ouvert à la prise en charge de victimes, labellisé «Safe Place».



«C'est important de protéger les gens, je le faisais déjà avant avec les pickpockets sur le marché, et dès que j'ai été approché par Umay, j'ai tout de suite accepté de le faire. Nous avons été formés à la méthode des trois R (Recueillir, Rassurer et Renseigner), et nous pouvons contacter des proches de la personnes et si besoin la police ou les secours», a confié le gérant du tabac.

Avec ces deux premiers «Lieux Sûrs» baptisés «Safe Place» au plus proche de la ligne T3B (qui relie Porte de Vincennes à Porte Dauphine), la Régie entend ouvrir 62 refuges similaires, toujours référencés sur l'application mobile du partenaire Umay, et bientôt sur celle de la RATP.