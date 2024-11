Uber lance une nouvelle option pour garantir aux Parisiennes que leur chauffeur est une femme

Pour favoriser la sécurité de ses clientes et la féminisation du métier de VTC à Paris, Uber lance une nouvelle option, ce jeudi 28 novembre. Avec «Uber by Women», les passagères sont assurées d'être conduites par une femme.

Pour offrir «plus de sérénité» à ses clientes parisiennes, Uber lance ce jeudi 28 novembre une nouvelle option qui leur est dédiée : «Uber by Women». Sans surcoût mais avec des temps d'attente potentiellement rallongés, elle garantit aux utilisatrices du service que leur chauffeur est une femme.

Dans un communiqué, l'entreprise explique viser deux objectifs : «féminiser la profession» de chauffeur de VTC et «assurer plus de sécurité» à ses clientes. L'option «Uber by Women» est réservée aux femmes et les conductrices auront la possibilité d'annuler la course s'il s'avère qu'un homme y a recours.

D'après Uber, «quelque 1.500 femmes chauffeurs» sont actuellement en mesure de prendre en charge des passagères à Paris. «Ce nombre étant limité, les temps d'attente sur «Uber by Women» pourraient être plus élevés que sur d'autres options, 15 minutes en moyenne contre 4 minutes» avec la méthode de commande classique. L'option ne sera toutefois pas proposée si aucune conductrice n'est disponible dans un délai acceptable.

«Accroître l'activité du métier»

Pour attirer davantage de femmes chauffeurs, l'entreprise prévoit de leur proposer une «réduction substantielle» des frais prélevés sur chaque course. Pour Laureline Serieys, directrice d'Uber en France, «Uber by Women» est «une excellente façon d'accroître l'attractivité du métier de VTC auprès de femmes qui ne se projetteraient pas dans cette profession».

Elle s'est dite «convaincue que la flexibilité, l'indépendance et la capacité à générer des revenus que propose Uber sont particulièrement adaptés au mode de vie de nombreuses femmes». D'autres pays ont d'ailleurs déjà lancé un dispositif similaire, notamment la Pologne et la République tchèque.