«Vous démontrez la promesse républicaine» : Emmanuel Macron salue à l'Elysée la «diversité» des talents dans les quartiers

Le président de la République, Emmanuel Macron, a rendu hommage mercredi 27 novembre aux vainqueurs du concours «Talent des Cités», saluant ainsi la «diversité» qui incarne selon lui la «promesse républicaine».

Une ode au multiculturalisme. A l’occasion de la 23 édition du concours «Talent des Cités», récompensant les entrepreneurs au sein des quartiers populaires, Emmanuel Macron a rendu hommage aux lauréats ce mercredi.

«Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça fait (..) ce que vous nous faites vivre (...) c’est un exemple formidable de ce qu'est vraiment notre pays. Ce n’est pas du tout une France qui vit dos à dos, qui se rejette (..) Ce que vous démontrez là, c’est exactement la promesse républicaine», a assuré le président de la République lors d’un discours donné à cette occasion.

Quelle que soit la famille où on naît.



Quel que soit le prénom qu’on porte.



Quel que soit le quartier où on vit.





Dans la République, rien n'est écrit. pic.twitter.com/9AX1q3exCL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 27, 2024

Le chef d’Etat a notamment pris pour exemple Khadidja Benyahia, une entrepreneuse d’origine algérienne âgée de 23 ans, qui a reçu le Prix France Télévisions pour son entreprise Finition Nette Bâtiment.

«Dans chacune de vos histoires, normalement ce n'était pas possible. Franchement qu'une jeune femme aille dans le bâtiment, en plus voilée, on aurait dû avoir des tas de problèmes sur plein de chaînes, on n'aurait parlé que de ça», a souligné Emmanuel Macron.

«Le combat qu'on doit continuer de mener, parce qu'on est loin de l'avoir gagné, c'est celui de la lutte contre l'assignation. Ne lâchez-rien ! C’est vous qui la faites la République !», a conclu le président français.

Plusieurs gagnants ont également partagé, sur le compte X officiel du chef de l'Etat, un message d'espoir inspirant pour la jeune génération d'entrepreneurs vivant dans les quartiers populaires.

Parmi les autres lauréats, Romane Petagna a remporté le prix Coup de cœur pour «Romando», une marque de pulls et accessoires tricotés à la main en collaboration avec des grand-mères tricoteuses.

Originaires de Marseille, Wassim Benouis et Yoann Ravel ont aussi été récompensés par Radio France pour Studavia, qui offre une plate-forme d'orientation scolaire.