Voyage du pape en Corse : voici les 5 lieux où se rendra François le 15 décembre

Pour la première fois, le pape François sera à Ajaccio dans le cadre d’un colloque sur la religion populaire et présider une messe le 15 décembre prochain. Il aura également l’occasion de rencontrer Emmanuel Macron.

Une visite en quatre étapes. Le 15 décembre prochain, le pape François sera à Ajaccio pour participer à un colloque sur la religion populaire et présider une messe en présence de fidèles corses. Il rencontrera aussi pour la sixième fois le président de la République, Emmanuel Macron. Ce passage en Corse est également une première pour le souverain pontife.

Cela faisait deux mois et demi qu’il ne s’était pas déplacé. Le bref séjour du pape en Corse débutera dans la matinée à 9h, avec la cérémonie d’accueil sur le tarmac de l’aéroport d’Ajaccio, puis se divisera en quatre étapes.

Ainsi le pape François participera à la session conclusive du colloque sur la «Religion populaire en Méditerranée», qui aura débuté la veille avec l’intervention d’experts de France, d’Espagne et d’Italie. Le souverain pontife lira un discours sur ce thème.

Ensuite, il se rendra à la cathédrale Santa Maria Assunta, au cœur de la vieille ville. Il récitera l’Angélus avec les prêtres, diacres, séminaristes, religieux et religieuses du diocèse.

Sixième rencontre avec Emmanuel Macron

Le pape François sera par la suite sur les hauteurs d’Ajaccio où plus de 10.000 Corses devraient participer à une messe d’ampleur. Enfin, ce dernier rencontrera Emmanuel Macron à l’aéroport Napoléon Bonaparte. Ainsi, les deux hommes se rencontreront pour la sixième fois. La dernière remonte au 14 juin 2024 dans le cadre du sommet du G7.

Ce voyage à Ajaccio constitue le 47e voyage à l’étranger du pape, et son troisième voyage en 2024, après un long périple en Asie et Océanie du 2 au 13 septembre et un déplacement au Luxembourg et en Belgique du 26 au 29 septembre. Le pontife a visité 67 pays depuis son élection en 2013.

En se rendant à Ajaccio, le pape François fait de la France, avec trois visites, le pays dans lequel il se sera le plus rendu en dehors de l’Italie. Trois pays ont reçu le pape à deux reprises : la Hongrie, Cuba et la Grèce. À noter que des pays tels que l’Allemagne, l’Espagne et l’Autriche n’ont jamais reçu de visite papale.