Abrogation de la réforme des retraites : pourquoi le vote n’a pas eu lieu alors qu’une majorité s’était dégagée ?

A l’issue d’une journée de débats ce jeudi, les députés n’ont pas pu voter la proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites. Le texte, défendu par La France insoumise, a suscité de vives tensions, certains élus ayant même failli en venir aux mains.

Une grande déception. Tel a été le ressenti des députés de La France insoumise, et plus globalement du Nouveau Front populaire, ce vendredi à minuit à la fin de la niche parlementaire LFI à l’Assemblée nationale.

Après une journée de débats autour de l’abrogation de la réforme des retraites, texte défendu par Ugo Bernalicis, les parlementaires ont été dans l’incapacité de voter la proposition de loi.

Pour bloquer et freiner l’examen de la proposition de loi insoumise, les députés du camp présidentiel, du MoDem, d’Ensemble pour la République, d’Horizons et de La Droite républicaine avaient déposé près de 1.000 amendements, afin d’étirer les débats et multiplier les prises de parole.

Des débats tendus

Dans l’Hémicycle, les échanges se sont avérés tendus, menants à plusieurs suspensions de séance. N’ayant de cesse de dénoncer «l’obstruction du camp macroniste», les députés LFI ont fustigé des «méthodes de voyous».

«Vous avez définitivement détruit l’idée d’une niche parlementaire dans la Constitution, a lancé le député des Bouches-du-Rhône Manuel Bompard en direction de ses collègues du centre. Je forme le vœu que le plus rapidement possible, votre gouvernement soit aussi de l’histoire ancienne, qu’on retrouve une pratique démocratique normale».

Comme point d’orgue d’une journée de débats stérile, deux députés ont failli en venir aux mains. Lors d’une énième suspension de séance, l’élu Nicolas Turquois, du groupe Démocrates, a violemment pris à partie le socialiste Mickaël Bouloux, avant de se rapprocher de l’Insoumis Antoine Léaument.

La revanche de LFI

Si elle n’a toujours pas réussi à obtenir un vote sur la réforme des retraites, La France insoumise a dénoncé la stratégie du camp présidentiel ce jeudi, qui selon Mathilde Panot, «vole deux ans de vie aux Français».

Devant cet échec, les Insoumis ont ainsi promis de «prendre leur revanche» en censurant le gouvernement de Michel Barnier prochainement. «Rendez-vous ce mercredi pour censurer le gouvernement Barnier et en finir avec la retraite à 64 ans», a déclaré la présidente du groupe LFI sur X.

Fière du groupe parlementaire insoumis qui s’est battu toute la journée face à l’obstruction crasse du gouvernement et des macronistes pour empêcher l’abrogation de la retraite à 64 ans.





Le Premier ministre pourrait en effet décider de déclencher le 49.3 pour faire adopter sans vote à l'Assemblée le budget de la Sécurité sociale ce lundi, s’exposant une motion de censure de la gauche, que le RN menace de voter.