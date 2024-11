Assemblée nationale : le député Modem Nicolas Turquois et Antoine Léaument (LFI) manquent d'en venir aux mains en plein Hémicycle (vidéo)

Dans la soirée du jeudi 28 novembre, au sein de l’Assemblée nationale, le député MoDem Nicolas Turquois a violemment pris à partie le socialiste Mickaël Bouloux, avant de se rapprocher de l’Insoumis Antoine Léaument, alors que les tensions montaient autour de l'abrogation de la réforme des retraites.

Les huissiers sont intervenus pour le faire reculer. Alors que l'Hémicycle débattait sur l’abrogation de la réforme des retraites à l’âge de 64 ans jeudi 28 novembre, lors dune suspension de séance, hors caméra, le député MoDem, Nicolas Turquois, a menacé le socialiste Mickaël Bouloux, avant de s’en prendre à l’Insoumis Antoine Léaument.

L'Insoumis a pointé un incident «extrêmement choquant». Selon ses propos, Nicolas Turquois aurait «d’abord menacé» le socialiste Mickaël Bouloux, puis aurait «menacé» le député LFI, alors que ce dernier demandait à son homologue du MoDem de «quitter l’Hémicycle».

Ce qu'il s'est passé est choquant.





Un macroniste a MENACÉ un collègue PS, puis, alors que je lui demandais de quitter l'hémicycle, est venu me menacer.





Cette violence physique dans l'Assemblée est le reflet de la violence sociale de la retraite à 64 ans.





Nous l'abrogerons. pic.twitter.com/qhKy9qu3d1 — Antoine Léaument (@ALeaument) November 28, 2024

Antoine Léaument a précisé que le président des Démocrates à l’Assemblée nationale, Marc Fesneau, avait «retenu» Nicolas Turquois. Il a également salué l’intervention des huissiers, qui sont «intervenus pour le faire reculer». «Parce qui sinon, je ne suis pas sûr du fait qu’à la fin de la soirée, je ne me sois pas pris une baigne», a-t-il dénoncé.

Sur les réseaux sociaux, des images filmées par plusieurs députés montrent Nicolas Turquois être escorté en dehors de l’Hémicycle par les huissiers de l’Assemblée nationale.

Un député Macroniste @TurquoisNicolas essaye de frapper @ALeaument.





Après une journée d’obstruction sur l’abrogation de la réforme des retraites, ils s’en prennent physiquement aux députés de gauche.





Ces gens sont indignes. pic.twitter.com/Q53ruSnzDX — Louis Boyard (@LouisBoyard) November 28, 2024

Selon une source au MoDem à l’AFP, Nicolas Turquois s’était plaint auprès de Mickaël Bouloux des «menaces, insultes et coups de téléphone» reçus en raison de son opposition à l’abrogation de la réforme des retraites. «Ma famille a été menacée ! Et ce sont des personnes de ton village !», aurait lancé le premier au second, selon nos confrères du Figaro.

À la reprise des débats, le président de séance, Xavier Breton (LR), a fait savoir qu’il proposerait à la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, d’évoquer l’incident lors de la prochaine réunion du bureau de l’Assemblée, en vue d’une sanction.