Immigration illégale : création d’un groupe d’enquête, fonds d’indemnisation… Les annonces de Bruno Retailleau face à la situation migratoire

Ce vendredi 29 novembre, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, était en visite à Calais et à Ambleteuse pour échanger avec des élus au sujet de la crise migratoire. Une rencontre au cours de laquelle le ministre a fait des annonces afin de répondre aux attentes des Français.

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, était en déplacement à Ambleteuse, dans le Nord, ce vendredi 29 novembre afin d’échanger avec des élus au sujet de la crise migratoire. Pour répondre aux besoins et aux attentes des Français, le «premier flic de France» a fait quelques annonces en quatre volets, dont le premier concerne la «sécurité du quotidien».

Face à la pression migratoire sur le littoral nord, des mesures renforcées sont déployées : des unités supplémentaires, la sécurisation des transports, le soutien aux collectivités avec un fonds d’indemnisation et des moyens pour les pompiers. Une lutte accrue contre les réseaux… pic.twitter.com/bxestDjuG5 — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 29, 2024

De ce fait, au cours de cette visite, Bruno Retailleau a fait savoir qu’une compagnie de renfort dédiée à la lutte contre l’immigration clandestine de Police Nationale sera mise en place «pour les périodes de forte pression migratoire», selon le modèle déployé pendant les Jeux olympiques de Paris 2024, composé de 75 effectifs.

© CNEWS

De plus, le ministre a annoncé «la sécurisation du financement de cantonnement CRS de Calais» ainsi que la «négociation d’un budget pour la création d’un nouvel hôtel de police» dans cette même ville.

Un financement britannique «au profit des sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais»

Toujours dans le cadre du renforcement des effectifs de la police aux frontières (PAF) à Calais, Bruno Retailleau a indiqué que 10 policiers sont déjà arrivés en novembre et 65 autres arriveront dès lundi, portant le nombre total des effectifs de la PAF à 75. De même, les commissariats de Dunkerque et de Calais seront renforcés à hauteur de 25 effectifs dont 15 pour Dunkerque et 10 pour Calais.

Le 2e volet concerne le soutien aux collectivités locales et aux habitants. Ainsi, les agriculteurs et particuliers ayant subi «des dégradations de bien» auront droit à un «fonds d’indemnisation».

©CNEWS

Aussi, le ministre de l’Intérieur a proposé un financement britannique «au profit des sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais pour la prise en charge des naufragés». Et enfin, il a confié au Préfet délégué pour la défense et la sécurité la mission de lutter contre «l’immigration irrégulière sur le littoral avec la constitution d’une équipe d’accompagnement des élus».

une refondation du cadre migratoire

Le troisième volet de ces annonces concerne la lutte contre les réseaux. Dans ce cadre, Bruno Retailleau propose la «création d’un groupe d’enquête à Dunkerque pour démanteler les filières de passeurs sur le littoral avec 14 effectifs rattachés à l’antenne de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) de Lille». L’OLTIM de Calais sera, de son côté, renforcé avec «six nouveaux effectifs dédiés à la lutte contre les passeurs».

Le dernier volet porte sur un nouveau dialogue migratoire avec le Royaume-Uni. Concrètement, Bruno Retailleau propose de «sortir du dialogue bilatéral et impliquer l’Europe». En effet, 30% des flux migratoires irréguliers qui rentrent en Europe se rentrent sur le littoral mer du Nord. Ainsi, tout le contient doit être impliqué dans les discussions.

Enfin, le ministre de l’Intérieur plaide pour une refondation du cadre migratoire «qui avait disparu avec le Brexit» et ce en trois parties, à savoir une voie légale de passage vers le Royaume-Uni, un mécanisme de réadmission vers l’Union européenne et un mécanisme de réadmission vers le Royaume-Uni. «Cela concerne les étrangers de pays-tiers à l’Union européenne, les Européens et les Britanniques», estime-t-on du côté de la place Beauvau.