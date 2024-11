La banane scotchée de Maurizio Cattelan vendue 6 millions d'euros aux enchères a été mangée (vidéo)

Après avoir fait l’acquisition de la banane «Comedian» signée de l’Italien Maurizio Cattelan, l’entrepreneur sino-américain Justin Sun a consommé le fruit devant les caméras, ce vendredi 29 novembre.

Il l’avait annoncé, il l’a fait. Le 20 novembre dernier, Justin Sun, entrepreneur sino-américain, est devenu le propriétaire de «Comedian», une banane scotchée au mur signée de l’Italien Maurizio Cattelan.

Après avoir remporté l’enchère à 6,2 millions de dollars (5,9 millions d'euros), ce dernier avait indiqué vouloir manger le fruit «pour en faire une expérience artistique unique et honorer sa place à la fois dans l'histoire de l'art et de la culture populaire».

Dans un luxueux hôtel de Hong Kong, Justin Sun, fondateur de la plate-forme de cryptomonnaies Tron, a donc englouti la banane devant des dizaines de journalistes et d'influenceurs après avoir prononcé un discours qualifiant cette œuvre d'art d'«iconique».

«Elle est bien meilleure que les autres bananes», a-t-il déclaré après la première bouchée. «C'est vraiment très bon», a-t-il ajouté.

Un lien entre NFT et œuvres conceptuelles

Justin Sun a déclaré avoir ressenti de l'«incrédulité» dans les dix premières secondes après avoir remporté la vente. L'œuvre existe en trois exemplaires. Elle est censée interroger la notion d'art et sa valeur. Elle a beaucoup fait parler d'elle depuis sa première exposition en 2019 à Miami.

En faisant l’acquisition de l’objet, le propriétaire reçoit un certificat d'authenticité ainsi que des instructions sur la manière de remplacer le fruit lorsqu'il commence à pourrir.

Justin Sun a comparé vendredi les oeuvres conceptuelles comme «Comedian» à l'art NFT («jeton non fongible») et à la technologie blockchain décentralisée. «La plupart de ces objets et idées existent en tant que (propriété intellectuelle) et sur internet, par opposition à quelque chose de physique», a-t-il souligné.

Les participants à l'événement de vendredi ont chacun reçu un rouleau de ruban adhésif et une banane en guise de souvenir.