Marseille : plus d’une tonne de cigarettes de contrebande saisies par les douanes

Ce jeudi 28 novembre, la douane française a saisi plus d'une tonne de cigarettes de contrebande en provenance de Turquie sur le port de Marseille.

Encore une belle prise pour la douane française. Les douaniers ont saisi plus de 1,2 tonne de cigarettes de contrebande réparties dans des cartons de spaghettis et de chips. Et le tout était situé dans un conteneur contrôlé sur le port de Marseille, a annoncé ce jeudi le ministère du Budget.

La marchandise qui arrivait de Turquie «était destinée à une société basée en région parisienne», a précisé ce même ministère. La vérification a eu lieu le 15 novembre dernier. Journée besogneuse pour les douaniers qui ont fouillé plus de 2.000 cartons disposés dans le conteneur. Tâche difficile mais obligatoire car les agents avaient «de forts soupçons de fraude [concernant] l'opération commerciale».

2.228 cartons de produits alimentaires également saisis

Et le ministère de préciser qu'«après une fouille approfondie, [ces derniers] découvrent, dissimulées au fond des cartons, des cartouches de cigarettes». Les 2.228 cartons de produits alimentaires qui ont servi à masquer la marchandise frauduleuse ont également été saisis.

Ils seront donnés à des associations caritatives dès que la douane aura la certitude qu’ils sont propres à la consommation et répondent aux normes sanitaires. En 2023, 521 tonnes de tabac et de cigarettes ont été saisies par la douane française.