Neige-verglas : voici les trois départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune «neige-verglas» pour ce vendrdi 29 novembre.

Il faudra être prudent sur les routes. Malgré une remontée des températures ces derniers jours, certaines localités font face à des conditions hivernales difficiles.

Ainsi, Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune ce vendredi.

© CNEWS

Sont concernés : le Doubs, le Jura et le Territoire de Belfort.

Des gelées attendues dans l'après-midi

Et pour cause, la grisaille fait son retour ce vendredi, notamment en fin de nuit avec des bancs de brouillard par endroits sur le nord du pays et également dans le sud dans la vallée de la Garonne et la vallée du Rhône. L'évolution sera favorable sur la majorité des régions avec le développement de belles éclaircies. La grisaille persistera néanmoins en plaine d'Alsace et sur le sud du Val de Saône.

Dans l'après-midi de faibles gelées sont attendues sur le Grand-Est et du Centre au sud de la Normandie. Ailleurs, les minimales sont comprises entre 2 et 8 °C, jusqu'à 8 à 12 °C proche du littoral, voire 14 °C en Corse.

Les maximales affichent 6 à 9 °C du Nord-Est aux Hauts de France, 9 à 15 °C sur le reste de la moitié nord et sur le Centre-Est. La douceur s'installera dans le sud avec 14 à 19 °C, voire 19 à 24 °C sur le sud de l'Aquitaine.