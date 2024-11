Arabie saoudite : guerre au Moyen-Orient, partenariat économique, culture... Une visite d'État chargée pour Emmanuel Macron

Emmanuel Macron se rendra en Arabie saoudite pour une visite d’État du 2 au 4 décembre prochain à l’invitation du prince héritier et Premier ministre Mohammed ben Salmane (MBS). Le point sur le programme chargé du président de la République.

Trois jours pour renforcer la coopération. Une visite d’État du président français en Arabie saoudite aura lieu du 2 au 4 décembre prochain. Entre diplomatie internationale et coopération économique, le programme d’Emmanuel Macron sera chargé.

Ainsi, l’Élysée a confirmé que le président Français atterrirait en fin de journée à Riyad, capitale saoudienne, ce lundi 2 décembre. Après un accueil officiel protocolaire, des entretiens politique auront lieu entre les chefs d’États et certains de leur ministre avant un dîner de travail.

Lors de cette première soirée, la question sensible de la sécurité de la région du Moyen-Orient - notamment la guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban - sera largement étudiée. Il s’agira d’un moment pour tenter de trouver des solutions permettant de ramener la paix dans la région et plus largement dans le monde.

Dès le lendemain matin, Emmanuel Macron est attendu sur la ligne 4 du métro aérien de Riyad, très récemment inauguré et qui a fait l’objet de la participation de nombreuses entreprises française. Le chef d’État français présidera ensuite la session plénière du One Planet, visant à maintenir au plus haut niveau politique la lutte contre le dérèglement climatique et la protection de la nature.

Le temps du déjeuner sera dédié à la culture, en présence des acteurs saoudiens dui secteur, mais aussi les ministres français Jean-Noël Barrot et Rachida Dati.

Par la suite, Emmanuel Macron se rendra au forum des affaires franco-saoudiennes inauguré le matin même, et présentera les ambitions économiques bilatérales ressortant des travaux de la journée.

La culture au cœur de cette visite

Le One Water Sumit lancé à l’initiative de la France et du Kazakhstan, en parallèle de la Cop 16 sur la désertification, se tiendra également à Riyad ce 3 décembre.



Le mardi 3 décembre, la journée se conclura par un dîner en tête-à-tête entre le prince héritier MBS et Emmanuel Macron, qui cultivent des liens personnels forts, comme l’a rappelé l’Élysée.

Enfin, lors de la dernière journée de sa visite d’État, le mercredi 4 décembre, Emmanuel Macron se rendra sur le chantier archéologique d’Al-Ula. Le président français y rencontrera les acteurs la coopération franco-saoudienne menée par l’ancien ministre Jean-Yves Le Drian.

Emmanuel Macron se rendra par la suite sur le chantier du projet de la villa Hegra, dont il posera la première pierre. Cette villa doit accueillir des artistes et être le lieu de la signature de contrats et d’accord.

Le président français rentrera ensuite en France. L’Élysée a précisé que ce programme était encore soumis à modification et que la liste des membres de la délégation française ne serait connue que dans les jours à venir.