Isère : 23 kilos de cocaïne saisis lors d'un «go-fast», deux hommes mis en examen

Vendredi, le parquet de Grenoble a révélé que deux hommes âgés de 24 et 30 ans, interpellés lors d’un «go-fast», ont été mis en examen et écroués. Ils transportaient près de 23 kilos de cocaïne destinés au trafic de drogue à Lyon et Grenoble.

Une saisie à plus d’un million d’euros. Selon le parquet de Grenoble, un «go-fast» composé de deux véhicules roulant en convoi avec, à leur bord, près de 23 kilos de cocaïne destinés au trafic de drogue à Lyon et Grenoble, a été intercepté. Les deux hommes interpellés lors des faits ont été mis en examen et écroués.

100.500 euros au domicile d'un conducteur

Estimée pour une valeur «à plus d’un million d’euros», la drogue était conditionnée en pains, dissimulés dans une «cache aménagée», a indiqué dans un communiqué le procureur de la République Eric Vaillant. Les deux hommes de 24 et 30 ans, originaires de la région lyonnaise, ont été interpellés mardi sur la RN7 entre Chanas et Vienne, selon le quotidien régional Le Dauphiné Libéré.

Pour cette interception, il aura fallu des mois d’enquête menée par l’Office anti-stupéfiants du département de l’Isère. Cela a permis de mettre en lumière «l'existence de trajets d'importation de stupéfiants depuis l'Espagne réalisés par un réseau de trafiquants aguerri et destinés à l'alimentation des points de deal de l'agglomération lyonnaise et grenobloise», a précisé Eric Vaillant.

Des perquisitions ont également permis de saisir 100.500 euros au domicile du conducteur du véhicule ouvrant le convoi, a ajouté le procureur. Ils ont été mis en examen pour «importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment de trafic de stupéfiants». L'un des deux hommes était déjà connu pour des affaires de drogue.