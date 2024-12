Budget 2025 : la gauche quitte l'hémicycle du Sénat et dénonce un «coup de force» du gouvernement

Les sénateurs de gauche ont quitté l'hémicycle du Sénat, ce dimanche, durant les débats sur le budget de l'État pour 2025, fustigeant un «coup de force» du gouvernement et de la droite sénatoriale, qui ont demandé un nouvel examen de plusieurs dizaines de mesures à la dernière minute.

Un geste de mécontentement de la gauche. Ce dimanche 1er décembre, les sénateurs des différents groupes de gauche (socialiste, écologiste, communiste) ont manifesté leur «colère» en désertant l'hémicycle du Sénat, et ce, à quelques heures du vote sur la partie recettes du projet de budget de l'Etat pour 2025.

Le groupe PS du Sénat quitte la séance pour dénoncer une série de secondes délibérations demandées par le gouvernement et le rapporteur sur le #PLF2025. « Vous faites passer en force le budget au Sénat » dénonce @Th_Cozic, qui accuse le gouvernement d’être « mauvais perdant ». pic.twitter.com/9JzVSCcAGJ — Public Sénat (@publicsenat) December 1, 2024

Dans un communiqué publié sur X, le groupe des sénateurs de gauche ont dénoncé «l'utilisation du mécanisme de la séconde délibération pour vider le texte du projet de loi de finances de tous les apports des sénatrices et sénateurs».

Budget : la crise politique n'autorise pas les coups de force antidémocratiques.





Avec @senateursCRCE et @ecologistesenat, nous avons quitté l'hémicycle pour dénoncer les manoeuvres du Gouvernement qui a vidé le texte du #PLF2025 de tous les apports obtenus au Sénat. pic.twitter.com/t3GqLDmqfO — Sénatrices et sénateurs socialistes (@senateursPS) December 1, 2024

Cette seconde délibération a ainsi permis de rouvrir de nombreux débats sensibles, notamment sur le prix de l'énergie, l'une des lignes rouges du Rassemblement national dans sa menace de censure.

La fiscalité de l'électricité déjà remise en question

«Les groupes de gauche et écologiste déplorent cette basse manoeuvre qui affaiblit le Parlement et s'apparente à un coup de force. Le gouvernement est décidement plus à l'aise dans son dialogue avec l'extrême droite», ajoute le communiqué.

Le Sénat avait déjà supprimé la possibilité pour le gouvernement d'augmenter la fiscalité sur l'électricité au-delà de son niveau d'avant-crise énergétique, devançant l'annonce de Michel Barnier sur le même sujet.

Mais la droite sénatoriale avait compensé cette mesure par une hausse de la taxe sur le gaz, un dispositif qu'elle a finalement accepté de supprimer dimanche, à la demande du gouvernement.