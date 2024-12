Char effondré à Trouville-sur-Mer : circonstances, enquête, blessés... Tout ce que l'on sait au lendemain du drame

La soirée de samedi 30 novembre a tourné au drame à Trouville-sur-Mer dans le Calvados. Alors qu'avait lieu une parade pour célébrer le début de la période de Noël, une structure métallique est tombée sur la foule, faisant plus d'une dizaine de blessés.

Une fête de courte durée. Ce samedi, un char présenté à l'occasion d'une parade de Noël s'est effondré sur une partie du public à Trouville-sur-Mer dans le Calvados, faisant plusieurs blessés.

Le rassemblement qui avait lieu dans les rues de Trouville devait donner le coup d'envoi des illuminations de Noël dans la commune. Organisé par l'office du tourisme, ce dernier avait fait appel à la compagnie artistique niçoise, Planète Vapeur, pour lancer les festivités et faire passer un moment inoubliable au public.

CALVADOS : Accident ce soir à Trouville lors d'une parade destinée à lancer les animations de Noël. Un char métallique s'est écroulé sur des passants. Une dizaine de personnes sont blessées (@emiliouche/ Ouest-France). pic.twitter.com/Af4w8oA8oz — Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 30, 2024

Les artistes performaient leur spectacle Fantasia Céleste, aux alentours de 19 heures, quand l'un des chars de la compagnie, une œuvre de plusieurs mètres représentant un oiseau bleu, s'est effondré sur la foule.

Demain, Trouville-sur-Mer s’illuminera pour lancer les festivités de Noël !





À 18h, venez découvrir la parade lumineuse « Fantasia Céleste » et laissez-vous transporter par l’imaginaire de la Compagnie Planète Vapeur.





Pour en savoir plus https://t.co/Ijiw59RlTD pic.twitter.com/ucwpWiDwvF — TrouvilleTourisme (@OTTROUVILLE) November 29, 2024

Cellule psychologique et enquête ouverte

On compte au total treize blessés, dont deux graves. Ce dimanche dans la matinée, la maire de la commune, Sylvie De Gaetano a indiqué que le pronostic vital d'aucun blessé n'était engagé même si deux personnes ont souffert de fractures au crâne. Par ailleurs, une fillette de deux ans compte parmi les blessés.

Les circonstances de l'accident n'ont pas encore été révélées. Au cours de la soirée, les forces de l'ordre ont évoqué une structure métallique qui «n'était peut-être pas bien stabilisée».

Une enquête a été ouverte et devrait permettre d'éclaircir les circonstances du drame. À noter que la compagnie a une certaine expérience dans le domaine du spectacle puisqu'elle a été fondée en 2006.

Au lendemain de la catastrophe, la maire de la ville a transmis son soutien aux victimes et déclaré qu'elle était «désolée». Le personnel de l'office du tourisme a, quant à lui, remercié les secours et «toutes les personnes présentes sur les lieux qui ont pu prodiguer aux blessés les premiers soins et du réconfort ainsi que les restaurants et hôtels à proximité qui ont accueilli les victimes».

Le Parisien indique qu'une cellule psychologique a été ouverte pour venir en aide aux personnes affectées par l'accident.