«Il faut régulariser l’ensemble des travailleurs sans-papiers», martèle Manuel Bompard

Manuel Bompard était l'invité du Grand Rendez-Vous CNEWS-Europe 1 ce dimanche 1er décembre. Le coordinateur de La France insoumise a appelé à «sortir de l'hypocrisie» et a demandé la régularisation de «l'ensemble des travailleurs sans-papiers».

Le député insoumis des Bouches-du-Rhône était l'invitée du Grand Rendez-Vous CNEWS-Europe 1 ce dimanche 1er décembre. L'occasion pour Manuel Bompard de revenir sur une mesure forte du programme du Nouveau Front Populaire.

«Je peux vous dire qu’elle est la position du programme que nous avons défendu ensemble. C’est la régularisation des travailleuses et des travailleurs sans-papiers et d’un certain nombre de personnes, par exemple des parents qui ont des enfants scolarisés à l’école», a rappelé le coordinateur de la France insoumise.

«Je pense qu’on doit sortit de cette forme d’hypocrisie, c’est-à-dire que vous avez aujourd’hui des gens en France qui travaillent, qui ont un emploi, qui ont un contrat de travail, qui paient des cotisations mais qui n’ont pas les papiers», a-t-il déploré.

Pour Manuel Bompard, la chose est claire : «Il faut régulariser l’ensemble des travailleurs sans-papiers».