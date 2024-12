Mort de Niels Arestrup : qui est Isabelle le Nouvel, l’épouse du comédien ?

La mort du comédien Niels Arestrup ce dimanche laisse veuve Isabelle Le Nouvel, une comédienne et écrivaine qui partageait l'intimité de l'acteur depuis le début des années 2000 et qui avait collaboré avec lui sur de nombreux projets artistiques.

Quelques heures après le décès de Niels Arestrup, le cinéma français vit désormais sans l'un de ses plus illustres représentants. L'acteur qui avait glané trois Césars du meilleur second rôle laisse également derrière lui sa femme Isabelle Le Nouvel et leurs deux enfants.

«J'ai la douleur extrême de faire part du décès de mon époux, l'immense acteur Niels Arestrup, au terme d'un combat courageux contre la maladie. Il s'est éteint entouré de l'amour des siens», a déclaré dans un communiqué celle qui partageait la vie de celui qu'on avait vu briller aux côtés de Romain Duris dans «De battre mon coeur s'est arreté» ou de Tahar Rahim dans «Un prophète».

Isabelle Le Nouvel avait rencontré Niels Arestrup en 2000 alors qu'elle était embauchée comme assistante du comédien sur la pièce X. De 25 ans sa cadette, la jeune femme tomba alors amoureuse de l'artiste. A partir de là, le couple ne se quitta plus et poursuivit de nombreuses collaborations comme sur le film «Le Candidat» (2007), le court-métrage «L'invitation» (2009) ou sur les pièces «Épouses républicaines» (2006), «Beyrouth Hôtel» (2007) et «Skorpios au loin» (2018).

Un passage d'Isabelle le Nouvel Des planches à l'écriture

Née le 27 août 1973 à Lyon, Isabelle Le Nouvel s'illustra dès 1993 dans le rôle de Marie Stuart au théâtre puis dans une adaptation de «La Mégère apprivoisée» de William Shakespeare ou encore d'«Ondine» de Jean Giroudoux mise en scène par Jean-Paul Lucet. À la même époque, elle fait ses débuts au cinéma et fait une apparition dans le film d'Alain Soral «Confession d'un dragueur».

Après la rencontre de son mari et le début de leur travail ensemble, elle a partagé l'affiche avec Carole Bouquet dans une adaptation de «Phèdre» par Jacques Weber. En 2014, elle publiait sa première pièce, «Big Apple», mise en scène par son mari et en 2021 son premier roman, «La femme qui n'aimait plus les hommes».

Avant de rencontrer Niels Arestrup, la comédienne avait connu un précédent mariage avec Jean Pierre Le Nouvel, mais c'est bien avec l'acteur césarisé qu'elle donne naissance à des jumeaux en 2012.