Présidentielle 2027 : «Nous n'avons pas le luxe des divisions», Lucie Castets et Marine Tondelier lancent un appel pour une candidature commune à gauche

Ce samedi 30 novembre, Marine Tondelier et Lucie Castets ont lancé un appel à une «candidature commune» de la gauche en vue du prochain scrutin présidentiel. Elles imitent ainsi le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, qui avait proposé le même ralliement.

«Nous n'avons pas le luxe des divisions, ni celui de l'improvisation». Derrière cette phrase se cache un appel à une «candidature commune» de la gauche. Après Jean-Luc Mélenchon, qui a proposé vendredi une union autour du programme de La France insoumise, c'est désormais Marine Tondelier et Lucie Castets qui ont proposé leur idée du rassemblement, ce samedi 30 novembre.

Dans une tribune publiée sur le site «gagnons-ensemble.fr», la cheffe des Écologistes et la candidate proposée par le Nouveau Front populaire pour le poste de Premier ministre estiment qu'«Emmanuel Macron a ignoré le changement demandé dans les urnes et nommé un Premier ministre qui ne défend aucune de nos priorités : la restauration des services publics, la bifurcation écologique, la défense du niveau de vie, la préservation de nos libertés publiques».

De ce fait, les deux figures de la gauche soutiennent qu'«il nous faut nous organiser et construire un projet commun à l’ensemble de la gauche, des forces de progrès et des écologistes». Une alliance décrite comme «ambitieuse et solide, ancré dans les préoccupations quotidiennes».

Un positionnement en cas de censure de Michel Barnier ?

Le ton se veut également alarmiste sur le risque de divisions sur ce qui reste du Nouveau Front populaire. Depuis les élections législatives anticipées de juillet, les différents partis ne sont pas tous accordés d'une même voix. En témoigne l'accord de «non-censure» proposé par le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallaud, qui a suscité la colère des Insoumis sur les réseaux sociaux. «Chaque querelle au sein de notre propre camp est une offrande faite à nos adversaires. Ne leur faisons pas ce cadeau», s'inquiètent Marine Tondelier et Lucie Castets.

Et face à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a d'ailleurs pas manqué de donner ses conditions pour faire campagne, les deux femmes politiques souhaitent faire de «gagnons-ensemble» un «cadre de réflexion et d’actions communes, afin de gagner la bataille culturelle contre la droite et l’extrême droite». De même, elles fixent comme préalable de «souhaiter une candidature commune pour la prochaine élection présidentielle, sans placer tel ou tel nom comme préalable au travail collectif».

Ces appels à la «candidature commune» à gauche s'ancrent dans un contexte de tensions au palais Bourbon, où les députés s'écharpent sur le projet de loi finances. S'estimant lésés par le texte, les partis d'opposition ont menacé de déposer une motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier.

Une situation qui pourrait mettre le chef de l'État Emmanuel Macron dans une situation plus que délicate dans l'opinion publique. Selon un sondage de l'institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce vendredi, 62% des Français souhaitent une démission du président de la République si Michel Barnier venait à être censuré prochainement.