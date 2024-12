Téléthon 2024 : une «énorme» cagnotte de près de 80 millions d’euros collectée au profit de la recherche sur les maladies génétiques rares

Dans la nuit du samedi 30 novembre à ce dimanche 1er décembre, la 38e édition du Téléthon a enregistré près de 80 millions d'euros de promesses de dons pour la recherche sur les maladies génétiques rares. Un chiffre sensiblement égal à celui de l'an dernier.

Une mobilisation massive sans discontinuer depuis 37 ans. Cette nuit s'est achevée la nouvelle édition du Téléthon, ce marathon télévisuel caritatif destiné à récolter des fonds au profit de la recherche sur les malades génétiques neuromusculaires et rares. Avec 79.801.520 euros de promesses de dons, le Téléthon 2024 a engrangé une somme quasi-équivalente par rapport à l'an passé.

Le Téléthon 2024 affiche un compteur de 79 801 520 euros qui témoigne de la confiance et de l’exceptionnelle mobilisation des donateurs et des bénévoles.





