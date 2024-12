Voici les trois pays où la fécondité est la plus basse en Europe

En Europe, les pays du sud affichent un taux de natalité plus faible que ceux du nord. Ces contrastes de fécondité dépendent des politiques familiales mises en place dans les différents pays.

Quoiqu’on dise, la France n’est pas la plus à plaindre dans le domaine de la natalité. Alors que le nombre moyen d’enfants par femmes était de 1,46 dans l’Union Européenne (UE) en 2022, dernière année pour laquelle les données d’Eurostat sont disponibles, il est intéressant de noter que les tendances varient d’un pays à l’autre.

L’Espagne affiche le taux le plus bas de l’UE, à raison d’1,16 enfant par femme, derrière l’Italie (1,25). La Grèce (1,32) les précède de justesse. À croire que le bassin méditerranéen serait particulièrement touché par une faible natalité.

Différentes politiques familiales

À l’inverse, la France (1,79) la Roumanie (1,71) et la République Tchèque (1,64) arrivent en tête du classement. À noter que la Roumanie et la République Tchèque ont vu leur taux grimper respectivement de 1,47 à 1,71 et de 1,43 à 1,64 en onze ans. Ce sont les deux seuls pays de l’UE dans ce cas. Les Roumaines pourraient donc prochainement dépasser la France.

© Adobe Stock

Pourquoi donc une telle différence entre les pays du sud de l’Europe et ceux du nord ? D’autant que ce contraste se perpétue depuis plusieurs années. Il semblerait que cette différence tienne à la politique familiale mise en place. Si chaque pays en possède une, celle-ci varie néanmoins d’un état à l’autre. Dans les pays du nord de l’Europe, par exemple, l’offre de garde d’enfants est beaucoup plus développée pour aider les parents à concilier travail et famille.

«À force de reporter, une partie des femmes finit par renoncer»

«Les couples repoussent à plus tard l’arrivée d’un enfant s’il ne leur est pas possible de concilier travail et famille. À force de la reporter, une partie des femmes finit par renoncer à la naissance désirée», analyse le professeur de Sciences politiques Gilles Pison dans une revue de presse.

À l’échelle du monde, l’Europe se situe en bas du classement, loin derrière les pays d’Afrique. Selon Statista, le Niger affiche un taux record de 6,68 enfants par femme en 2023, quand Taiwan n’en a que 1,1. Pour rappel, le seuil de renouvellement des générations est estimé à 2,05 enfants par femme.