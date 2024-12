Législative partielle dans les Ardennes : le RN largement en tête au premier tour

Jordan Duflot, candidat RN, a terminé en tête du premier tour de la législative partielle organisée dimanche 1er décembre dans la 1ere circonscription des Ardennes. Un second tour doit se tenir le 8 décembre prochain.

Les urnes ont parlé. Le candidat du Rassemblement national (RN), Jordan Duflot, est arrivé en tête dimanche 1er décembre lors du premier tour de l'élection législative partielle dans la première circonscription des Ardennes, organisée après la démission du député RN Flavien Termet, avec 39,12% des voix.

Lionel Vuibert, ancien député et candidat divers droite, est arrivé en deuxième position avec 25,42%, suivi par le candidat républicain Guillaume Maréchal (16,04%), selon les résultats communiqués par la préfecture des Ardennes.

Le NFP loin derrière

Comme en juillet dernier, la coalition de gauche n'aura pas réussi à faire pencher la balance en sa faveur dans cette circonscription. Le candidat du Nouveau Front populaire, Damien Lerouge, n'a pu obtenir mieux que 2254 voix, soit 10,64% des suffrages. Un second tour se tiendra néanmoins le 8 décembre prochain.

Dans un message publié sur X, la cheffe de files des députés RN, Marine Le Pen, a félicité son candidat et appelé à voter pour lui au second tour afin de «préparer l'alternance et sanctionner les politiques et les choix budgétaires désastreux du gouvernement».

Félicitations à notre candidat Jordan Duflot arrivé largement en tête au premier tour de la législative partielle des Ardennes. Après la victoire la semaine dernière lors de l’élection municipale partielle de Rognac, le résultat de ce soir le confirme : la dynamique électorale… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 1, 2024

Jordan Duflot, 27 ans, est délégué départemental de la jeunesse du Rassemblement national des Ardennes et cadre de direction dans une structure sociale.

Il avait été choisi pour représenter son parti après la démission de Flavien Termet, ancien benjamin de l'Assemblée nationale, qui avait annoncé en septembre, deux mois après son élection, sa démission «pour des raisons personnelles d'ordre médical».