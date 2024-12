Nice : ce que l'on sait sur l'évasion de neuf personnes du centre de rétention administrative

Neuf personnes se sont échappées ce dimanche du centre de rétention administratif (CRA) de Nice. Une personne a déjà été interpellée. Voici ce que l’on sait.

Ce lundi 2 décembre, le parquet de Nice a confirmé à CNEWS l’évasion de neuf personnes la veille du centre de rétention administrative (CRA) de Nice. Un seul individu a été retrouvé et interpellé.

Une enquête a été ouverte ce lundi par le parquet de Nice. Un communiqué de ce dernier indique que «une fois dans les combles, les individus rejoignaient les toits et parvenaient à l'aide de draps à atteindre le filet anti-projection puis la voie publique.»

Pour rappel, le CRA a notamment pour but de maintenir dans un lieu fermé un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement, dans l'attente de son renvoi forcé.

«Parmi les personnes toujours en fuite, âgées de 23 à 31 ans, de nationalité tunisienne, algérienne et libyenne, 5 sont des sortants de détention après avoir purgé une ou plusieurs peines pour des faits délictuels de droit commun et 3 sont des sortants de mesure de garde à vue également pour des faits délictuels de droit commun.» a affirmé le parquet dans son communiqué.

Des locaux non adaptés

À Nice, le centre est doté de 40 places et se trouve au sein de la caserne de police Auvare, dans le nord-est de la ville.

En plus des mesures générales dans et autour de la caserne, 70 agents de la police aux frontières se relaient pour assurer la surveillance et la sécurité au sein du bâtiment du CRA.

Selon Laurent Alcaraz, délégué départemental du syndicat Alliance Police nationale, s’exprimant au micro de France 3 Régions, «Les locaux ne sont pas adaptés, dans la population de ce CRA on n'a pas affaire à de simples personnes en situations irrégulières, mais des profils judiciarisés, des voyous, c'est toute la difficulté d'avoir des locaux dégradés.»

Cette évasion vient faire écho à la précédente ayant eu lieu en 2018 durant laquelle cinq individus sans titre de séjour avaient réussi à tromper la vigilance des gardiens en se servant d’une corde.