«Un contexte de très haut niveau de menace terroriste» : des milliers de policiers et gendarmes ainsi que des militaires mobilisés pour la réouverture de Notre-Dame

Dans le cadre de la réouverture de Notre-Dame, les 7 et 8 décembre, la préfecture de police de Paris va déployer un dispositif de sécurité «exceptionnel».

Alors qu'une cinquantaine de chefs d'Etat seront à Paris les 7 et 8 décembre pour la réouverture de Notre-Dame, un dispositif de sécurité «exceptionnel» a été imaginé pour encadrer cet événement qui sera «regardé dans le monde entier».

Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a expliqué au Parisien s'être inspiré de ce qui a été fait pour les Jeux Olympiques, notamment lors de la cérémonie d'ouverture, «tant pour la gestion des cérémonies elles-mêmes que pour les modalités d'accueil du public et les mesures réglementaires de sécurité».

S'il n'y pas a eu «de menace caractérisée sur l'événement», Laurent Nuñez estime tout de même que la réouverture de Notre-Dame s'inscrit dans un contexte de «très haut niveau de menace terroriste, comme pendant les JO».

Un périmètre antiterroriste mis en place

«Plusieurs milliers» de policiers et gendarmes seront donc mobilisés, de même que des militaires du dispositif Sentinelle. La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) sera par ailleurs en «réserve d'intervention» et des «tireurs de précision» se chargeront de la «surveillance sur des points hauts».

Le parvis de Notre-Dame et la cathédrale en elle-même ne seront accessibles qu'aux invités, au nombre de 3.000 au maximum. Une zone sera aménagée sur les quais hauts près de l'édifice pour accueillir du public : pas plus de 40.000 personnes.

Les prestataires, techniciens et autres intervenants autorisés à accéder au site dans le cadre de l'événement seront quant à eux «criblés» par les services de sécurité. Cela représente «quelques centaines» de personnes d'après le préfet de police.

Laurent Nuñez ajoute qu'un périmètre antiterroriste, dit SILT, englobera «toute l'île de la Cité et une grande partie des quais rive gauche, du pont de la Tournelle jusqu'au pont Neuf». Cela engendrera des restrictions de circulation et tous les commerces de l'île de la Cité seront fermés pendant le week-end. Il en sera de même pour certaine stations de métro.