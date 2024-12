Affaire Delphine Jubillar : Cédric Jubillar sera jugé à partir du 22 septembre 2025

Mis en examen et écroué en juin 2021 pour le meurtre de Delphine Jubillar, son époux Cédric Jubillar sera jugé à partir du 22 septembre 2025, a appris CNEWS ce mardi de source judiciaire.

En détention depuis juin 2021, Cédric Jubillar connaît désormais la date d'ouverture de son procès. Ce mardi 3 décembre, CNEWS a appris de source judiciaire qu'il comparaîtra devant la cour d'assises du Tarn à partir du 22 septembre 2025.

Le procès devrait durer quatre semaines, pour un verdict attendu avant le 18 octobre. Début novembre, l'un des trois avocats de Cédric Jubillar, Me Alexandre Martin, avait justifié une telle durée par le fait que «c'est un procès hors normes où tout est contesté» et qui fera intervenir «de nombreux témoins» et experts.

L'accusation soutenue par deux avocats généraux

Dans un communiqué, la Première présidente de la cour d'appel de Toulouse, Chantal Ferreira, et le procureur général de Toulouse, Nicolas Jacquet, avaient déjà précisé que «l’accusation sera soutenue par deux avocats généraux». Il s'agira d'un magistrat du parquet général et d'un magistrat du parquet de Toulouse.

Cédric Jubillar est accusé du meurtre de sa femme, Delphine. Infirmière et mère de deux enfants, elle a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, au domicile familial de Cagnac-les-mines.

Dans cette affaire sans corps, ni aveux, ni témoin, ni scène de crime, les enquêteurs ont la conviction que Cédric Jubillar a tué son épouse alors qu'elle venait de lui annoncer son intention de divorcer.