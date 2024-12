Motions de censure contre Michel Barnier : «Vous pouvez couvrir de cadeaux Marine Le Pen comme un sapin de Noël, elle dira non», raille Bruno Retailleau

Alors que deux motions de censure ont été déposées contre le gouvernement de Michel Barnier, son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a estimé que la France «risque un chaos».

Le pays au bord du précipice ? Invité sur TF1 ce mardi 3 décembre, Bruno Retailleau a dénoncé les dangers des motions de censure déposées à l'encontre de Michel Barnier et de son gouvernement.

Censure : "On risque un chaos, on risque la crise financière (...) Et pendant ce temps-là on a une partie de la classe politique qui joue à la roulette russe", @BrunoRetailleau#BonjourLaMatinaleTF1 pic.twitter.com/p2wAHpteQe — TF1Info (@TF1Info) December 3, 2024

«On sait très bien que l’on risque gros. On risque un chaos. On risque la crise financière (…) Et pendant ce temps-là, on a une partie de la classe politique qui joue à la roulette russe avec le destin des Français et la France», a déploré l’actuel ministre de l’Intérieur.

«Ce comportement de Marine Le Pen est totalement irresponsable. Irresponsable parce qu’elle va mêler ses voix à celles de ses députés à l’extrême gauche», a dénoncé Bruno Retailleau. Ce dernier a rappelé que la «finaliste» de l'élection présidentielle souhaitait s’allier à un parti qui voulait supprimer le délit d’apologie du terrorisme.

«Mon sentiment, c’est que vous pouvez couvrir de cadeaux Marine Le Pen comme un sapin de Noël, elle dira non», parce qu’elle a un agenda», a-t-il ironisé, appelant la cheffe de file des députés RN à «la responsabilité».