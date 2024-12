Pensions de retraite : des manifestations ce mardi pour demander une revalorisation

Alors que le gouvernement a annoncé une revalorisation des pensions de retraite de 0,8% dès le 1er janvier 2025, neuf organisations de retraités ont appelé à une journée nationale de mobilisation ce mardi pour dénoncer cette hausse qu'ils estiment trop faible.

«Nous allons indexer dès le 1er janvier toutes les retraites de 0,8%», a annoncé Michel Barnier, sur le plateau du 20 h de TF1 le 26 novembre dernier. Une décision qui a provoqué la colère des organisations représentatives des retraités jugeant que la hausse n’était pas à la hauteur de l’inflation estimée à 1,8% pour la même période.

Pourtant, le Code de la Sécurité sociale prévoit que la revalorisation des pensions soit à hauteur de l’inflation. Ainsi neuf organisations, dont la CGT retraités, la CFTC ou encore Solidaires retraités «exigent du gouvernement qu’il annule cette mesure et qu’il revalorise les pensions au 1er janvier 2025 à hauteur de l’inflation dans un premier temps», appelant à la mobilisation ce mardi 3 décembre.

En effet, selon les représentants, une revalorisation à hauteur de 0,8% - accompagnée d’un complément en juillet 2025 pour les retraités percevant des pensions inférieures au Smic -, pourrait «aggraver» leur pouvoir d’achat.

«Des négociations pour le rattrapage des pertes subies»

A titre d’exemple, un retraité dont la pension est de 1.500 euros par mois verra ce montant augmenter de 13,50 euros par mois.

«Rappelons en effet que depuis janvier 2017, les pensions n’ont augmenté que de 13,6% pour une inflation de 19,5%.

De plus, les retraités ont perdu l’équivalent de plus de trois mois de pension et jusqu’à 4,5 mois pour celles et ceux qui ont subi l’augmentation de la CSG de 2018», poursuivent les syndicats.

Dans le sillage de ces derniers, Marine Le Pen a indiqué ce lundi avoir «déposé un amendement sur le renoncement à la désindexation des retraites» dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

«Le Premier ministre vient d’actionner l’article 49.3 de la Constitution pour faire passer le budget de la Sécurité sociale. Ce texte, comme ce gouvernement, méritent la censure», a d’ailleurs annoncé le groupe Rassemblement national sur son compte X après le déclenchement de l'article 49.3 par Michel Barnier.