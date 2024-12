Réouverture de Notre-Dame : voici les stations de métro et RER fermées à Paris ce week-end

En raison des cérémonie célébrant la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un dispositif de sécurité a été mis en place pour le week-end du samedi 7 au dimanche 8 décembre. Plusieurs arrêts de métro et une partie du RER C vont être fermés.

Un dispositif de sécurité d'envergure est prévu pour les journées du samedi 7 et dimanche 8 décembre pour les cérémonies de réouverture de Notre-Dame-de-Paris, cinq ans après l'incendie dévastateur qui l'a touché. Pas moins de 6.000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour l'occasion.

Dans une interview accordée au Parisien, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a détaillé le dispositif de sécurité déployé, en précisant qu'il sera inspiré de celui mis en place par les autorités lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques fin juillet. Certains arrêts de métro seront donc fermés lors des festivités : Saint-Michel (ligne 4, RER C et RER B), Cité (ligne 4) et Pont-Neuf (ligne 7).

Les stations Saint-Michel et Cité seront fermées toute la journée du samedi jusqu'au dimanche soir à 20h. De son côté, la station Pont-Neuf sera fermée de 17h à 23h le samedi et de 9h jusqu'à 14h30 le dimanche.

La RATP déviera aussi certaines lignes de bus : aucun ne circulera au sein du périmètre de sécurité le samedi et le dimanche. La ligne C du RER sera fermée le samedi de 12h à 22h entre Austerlitz et le musée d'Orsay. Le trafic reviendra à la normale le dimanche.