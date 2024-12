150 euros pour faire ses courses : voici la ville où va être expérimentée cette aide inédite

Dès l'année prochaine à Strasbourg, une aide alimentaire de 150 euros sera expérimentée pour lutter contre la précarité alimentaire et promouvoir une meilleure qualité des produits.

Une aide pour lutter contre la baisse du pouvoir d’achat et la précarité alimentaire. Dès le début de l’année prochaine, à Strasbourg, l’association Pour une Sécurité sociale de l’alimentation Alsace va lancer une expérimentation «inédite» dans la ville du nord-est de la France.

75 euros de plus par membre du ménage

Le projet, en préparation depuis 2021, doit permettre à 20 volontaires du quartier de Koenigshoffen de bénéficier d’une aide de 150 euros par mois.

Afin de bénéficier de cette aide, les volontaires devront verser une cotisation, qui variera «en fonction des revenus», «pour faire leurs courses dans des lieux conventionnés proposant des produits issus d’une agriculture durable», affirme l’association.

En plus, chaque participant obtiendra 75 euros de plus, pour chaque autre membre du ménage.

viser une action nationale

«Ce groupe va suivre une formation, établir le montant des cotisations, rencontrer des producteurs et des commerçants», affirme Morgane Dreanno, chargée de mobilisation pour l’association Pour une sécurité sociale de l’alimentation Alsace.

«Il s’agit d’un nouveau modèle socio-économique, porteur de transformation environnementale, par la création d’un droit à l’alimentation», assure également Somhack Limphakdy, présidente de l’association.

Le groupe espère élargir l’action à d’autres quartiers dès 2026, et vise à «peser sur le territoire et d’orienter le modèle agricole différemment » sur le long terme. Une vingtaine de partenaires associatifs et institutionnels sont déjà investis dans le projet.