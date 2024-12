Astéroïde en Sibérie : les images impressionnantes du météore avant son impact (vidéo)

Ce mardi 3 décembre, un météore s’est écrasé dans la province de Lakoutie, en Sibérie. Nommé pour le moment C0WEPC5, il n’a été repéré que douze heures avant son impact.

Un spectacle à ciel ouvert. Un météore s’est écrasé mercredi 3 décembre dans la province de Lakotie en Sibérie.

Le corps céleste n’a été repéré que douze heures avant son impact sur terre, selon l’Agence Spatiale Européenne (ESA).

Mesurant un peu moins de 70 cm de diamètre selon l’ESA, et nommé pour l'instant C0WEPC5, il n’a pas, semble-t-il, causé de dégâts majeurs. Il a pu être observé par des témoins.

The first videos of the #asteroid #C0WEPC5 entry in #Russia are coming out on @telegram . It appears to be very similar to previous asteroid entires (2022 WJ, 2023 CX1, 2024 BX1). Lots of fragments at the end, it probably dropped some rocks in a remote forested area. pic.twitter.com/LnVyTMA7oO

— Denis Vida (@meteordoc) December 3, 2024