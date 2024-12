Censure du gouvernement : voici comment découvrir si votre député a voté en faveur de la motion

La motion de censure poussant Michel Barnier et son gouvernement vers la sortie a été favorablement votée ce mercredi 4 décembre. Les résultats, publiés par l'Assemblée nationale, rendent disponibles les noms des députés qui se sont prononcés en faveur du texte.

L’adoption semblait inévitable. Après plusieurs heures d’attente, l’Assemblée nationale a finalement voté en faveur de la motion de censure déposée par le Nouveau Front populaire (NFP), ce mercredi 4 décembre. Le texte a été voté par 331 députés, soit 43 de plus que la majorité demandée, à 288 voix.

Quelques blocs du Palais Bourbon avaient déjà annoncé voter en faveur de cette motion de censure historique : naturellement, les députés de la coalition de gauche, mais aussi les députés du Rassemblement national, qui avaient eux-mêmes déposé leur propre texte.

Le scrutin n’étant pas anonyme, il est possible de consulter précisément le résultat et de retrouver les noms des députés s’étant prononcés en faveur du texte, mais aussi ceux qui s'y sont opposés, directement sur le site de l’Assemblée nationale.

Dans le détail, 123 députés du Rassemblement national ont voté pour la motion de censure. Les députés de La France insoumise – Nouveau Front populaire ont été 71 à voter en faveur du texte, les socialistes et apparentés 65, le groupe Écologiste et social 38, la Gauche démocrate et républicaine 16, et l’UDR 16.

Un député du parti Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires s’est également prononcé pour, ainsi qu’un député non inscrit.