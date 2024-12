Enfants gravement malades ou handicapés : allocations, logement... Voici les mesures annoncées pour faciliter la vie des parents

Un texte visant à faciliter la vie quotidienne des parents d'enfants gravement malades ou en situation de handicap a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, lundi 3 décembre.

Pour faciliter la vie quotidienne des parents d'enfants atteints d'une maladie grave ou d'un handicap, les députés ont approuvé mardi une proposition de loi regroupant plusieurs mesures en ce sens. Elaboré avec des associations de familles concernées, le texte, adopté en première lecture et à l'unanimité, doit désormais être transmis au Sénat.

Selon son rapporteur, Vincent Thiébaut (Horizons), il consiste à éviter «la double peine» pour ces parents qui, «aux préoccupations directement liées à la maladie ou au handicap» voient souvent s'ajouter «des difficultés financières ou administratives qui peuvent prendre une ampleur considérable, en particulier pour les familles les moins aisées».

La ministre chargée de la famille, Agnès Canayer, a notamment souligné le risque de perte de revenus pour ceux qui doivent «quitter leur emploi ou l'exercer à temps partiel pour s'occuper de leurs enfants». Des «drames» qui, selon elle, concernent «plusieurs milliers de jeunes et leurs familles».

