«François Bayrou a le profil pour devenir Premier ministre» : l’ancien ministre Marc Fesneau défend l’arrivée du président du MoDem à Matignon

Le président du groupe des Démocrates à l’Assemblée nationale Marc Fesneau, a soutenu ce mercredi l’hypothèse envoyant François Bayrou à Matignon si Michel Barnier venait à être censuré par les députés.

«Une hypothèse sérieuse et une bonne solution». Alors que l’Assemblée nationale examine ce mercredi les deux motions de censure contre le gouvernement de Michel Barnier, certains parlementaires du socle commun pensent déjà à l’après.

En effet, s’il a rappelé que la dite censure de l’actuel Premier ministre n’était pas encore actée, Marc Fesneau a tout de même pris le temps de penser à un éventuel successeur pour Michel Barnier.

Invité de Sud Radio ce mercredi, l’ancien ministre de l’Agriculture, aujourd’hui président du groupe des Démocrates à l’Assemblée nationale, qui regroupe des députés du MoDem, a considéré que François Bayrou était en pôle position en cas de départ de Michel Barnier.

«Dans la situation actuelle, c’est un des profils les plus pertinents, compte-tenu de son histoire, son parcours et ses relations avec les uns et les autres», a-t-il expliqué au sujet du président du MoDem.