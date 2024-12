Les élèves de CM1 et 4e toujours à la traîne en maths et en sciences

Malgré la mise en place de mesures gouvernementales pour enrayer ce phénomène, les élèves français figurent toujours parmi les derniers de la classe en sciences et en mathématiques au sein de l’UE, selon une étude.

Un bonnet d’âne pour les écoliers tricolores. Une étude TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) publiée mercredi par l'Association internationale pour l'évaluation de la réussite éducative (IEA), a mis en lumière le fait que les élèves français sont à la traine dans bon nombre de matières.

L’enquête réalisée en mai 2023 a révélé un score de 484 points en maths et 488 en sciences chez près de 4.500 écoliers de CM1 français, soit un résultat bien en-dessous de la moyenne des pays de l’UE (524 en maths, 518 en sciences).

FLASH INFO. Classement TIMSS en maths : la France est encore le pire pays de l'UE





Classement TIMSS en maths : la France est encore le pire pays de l'UE

Seul le Chili arrive derrière la France si on élargit aux pays de l'OCDE, ce qui représente un constat comparable à celui de 2019.

«45.000 professeurs formés par an en France»

Le ministère de l’Éducation nationale a souligné la stabilité des résultats alors que «les élèves ont été impactés par la crise du Covid» et que «d'autres pays de l'UE baissent d'une manière significative». «C'est peut-être lié au fait que les écoles ont été moins fermées qu'ailleurs», ou «peut-être malgré tout le résultat du Plan mathématique et de la formation délivrée aux professeurs des écoles».

Lancé en 2018, le Plan mathématique, inspiré d'un rapport des mathématiciens Cédric Villani et Charles Torossian, vise à améliorer le niveau en mathématiques en France, via notamment le renforcement de la formation continue des professeurs.

«On a 45.000 professeurs des écoles formés par an», a rappelé le ministère, en dépit du manque d'impact visible dans les résultats TIMSS. Le ministère a mis l'accent sur d'autres actions annoncées plus récemment, dont de nouveaux programmes du CP à la 6e en français et maths qui entreront en vigueur à la rentrée 2025 ou la mise en place depuis la rentrée 2024 de «groupes de besoin» en français et maths au collège.

Un gros écart de résultats entre les filles et les garçons

L’étude a également mis en avant une grande inégalité des résultats entre garçons et filles en maths, avec l'écart le plus important des pays de l'UE. En maths, en CM1, cet écart est passé de 13 points en 2019 à 23 points en 2023 en faveur des garçons, alors que la hausse a été de 8 points dans la même direction en sciences entre 2019 et 2023.

«Nous avons à travailler sur la façon dont les filles se représentent les mathématiques», a reconnu le ministère. Une étude de l'Institut des politiques publiques avait souligné en début d'année que les filles avaient de moins bons résultats en maths dès le CP, posant la question du «poids des stéréotypes de genre qui pèsent sur les élèves».

Une baisse du niveau des élèves français dans des domaines clés

L’an dernier, une étude Pisa de l’OCDE basé sur les performances scolaires de 81 pays a pointé une baisse «historique» du niveau en mathématiques et un fort recul en compréhension de l'écrit en France, dans le sillage d'une baisse globale au niveau international.

L'IEA a aussi publié dernièrement l'étude Pirls, évaluant les compétences en lecture et compréhension. Selon cette publication, en 2023, les compétences des CM1 français se sont stabilisées en 2021 malgré la crise du Covid, mais restent là aussi sous la moyenne européenne.