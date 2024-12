Réouverture de Notre-Dame : routes bloquées, métro et RER fermés, présence policière... Le quartier sécurisé à l'approche du week-end

Alors que la cathédrale Notre-Dame de Paris va officiellement être rouverte ce samedi 7 décembre après cinq années de travaux, le périmètre entourant l'édifice fait l'objet d'une surveillance particulière, obligeant notamment la fermeture de certains métros et axes routiers.

Un dispositif de grande ampleur. À l'approche de ce week-end de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la préfecture de Police de Paris a commencé à réguler l'activité autour du monument, avant un réel filtrage les 7 et 8 décembre.

Ainsi, depuis ce mercredi 4 décembre, plusieurs rues sont interdites d'accès pour les véhicules motorisés. À compter de 14h, la circulation a été interdite sur les quais hauts de la rive gauche entre le pont de la Tournelle et le Pont-Neuf, ainsi que le quai des Grands Augustins, depuis le pont Saint-Michel jusqu’au Pont-Neuf.

À ces axes s'ajoutent également «les rues pénétrantes sur ces quais qui sont progressivement fermées à la circulation entre l’Institut du Monde Arabe et le pont des Arts», précise le communiqué de la Préfecture de police.

©Préfecture de police

Dès samedi, il sera interdit d’emprunter les neuf ponts dans le périmètre de protection SILT, tandis que les ponts de Sully et Alexandre III seront toujours fermés le samedi en fin de journée ainsi que le dimanche matin.

Métros et RER fermés

Plusieurs stations de métro seront fermées ce samedi. Parmi elles figurent Saint-Michel et Cité (ligne 4), sur l'entièreté de la journée et jusqu'à 20h dimanche.

La station Pont-Neuf (ligne 7) est également inaccessible pour les usagers de 17h à 23h samedi et de 9h jusqu'à 14h30 dimanche, jour de la première messe célébrée au sein de la cathédrale Notre-Dame, depuis l'incendie de 2019.

Concernant le RER, les accès aux lignes C et B ne seront pas non plus possible à la station Saint-Michel Notre-Dame.

Policiers et gendarmes mobilisés

Tout au long de ce week-end historique, un périmètre SILT (comparable à ceux respectés durant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024) sera appliqué.

Ainsi, quelque 6.000 policiers et gendarmes mobilisés pour l'occasion procéderont à des fouilles des bagages et sacs des piétons autorisés à aller et venir dans cette zone, grisée sur la carte ci-dessous.

©Préfecture de police

La préfecture de police de Paris indique que seules les personnes titulaires d’une invitation pour assister aux cérémonies, accréditées par l’organisation, riverains, ou encore travaillant dans la zone, pourront se mouvoir au sein du périmètre SILT, s'étirant sur l'ensemble de l'Île de la Cité.

En quelques chiffres, 3.000 invités dont des personnalités politiques de premier rang telles que le président américain récemment élu Donald Trump sont attendus samedi dans la cathédrale gothique. À l'extérieur, près de 40.000 spectateurs devraient se déplacer pour suivre la cérémonie officielle de réouverture sur des écrans géants.