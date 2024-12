Réouverture de Notre-Dame : voici toutes les routes fermées dans Paris à partir de ce mercredi

En raison des cérémonies célébrant la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un dispositif de sécurité a été mis en place à compter de ce mercredi 4 décembre, et ce, jusqu’au lundi suivant, le 9 décembre. De nombreux axes routiers de la capitale seront notamment fermés à la circulation.

C’est un dispositif de sécurité majeur qui attend les automobilistes parisiens dès ce mercredi 4 décembre. À compter d’aujourd’hui et jusqu’au lundi 9 décembre, plusieurs routes seront fermées à la circulation automobile en raison des cérémonies célébrant la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, prévues ce samedi 7 et dimanche 8 décembre.

En plus des 6.000 policiers et gendarmes mobilisés pour l’occasion, des fermetures de routes ont été actées par la Préfecture de police. Depuis ce mercredi 4 décembre à 14h et jusqu’au 9 décembre à 12h, la circulation est interdite aux véhicules sur les quais hauts de la rive gauche entre le pont de la Tournelle et le Pont-Neuf, ainsi que le quai des Grands Augustins, depuis le pont Saint-Michel jusqu’au Pont-Neuf.

En plus de ces secteurs concernés, «les rues pénétrantes sur ces quais sont progressivement fermées à la circulation entre l’Institut du Monde Arabe et le pont des Arts», précise le communiqué de la Préfecture de police.

Préfecture de police



Les lignes de bus déviées

Le dispositif sera renforcé lors du week-end du samedi 7 au dimanche 8 décembre à 20h : il sera interdit d’emprunter les neuf ponts dans le périmètre de protection SILT, tandis que les ponts de Sully et Alexandre III seront toujours fermés le samedi en fin de journée ainsi que le dimanche matin.

Préfecture de police



Bien que circulant sur des routes concernées, les bus traversant habituellement l’île de la Cité seront nécessairement déviés, mais les lignes (lignes 21, 27, 38, 47, 58, 63, 67, 70, 75, 86, 87, 89, 96 et N12, N13, N14, N15, N21, N22) seront exploitées.